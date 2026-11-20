Non solo urla, cortei e proteste più o meno eclatanti. Nelle occupazioni delle ultime settimane e nello sciopero del comparto scuola che si sta svolgendo oggi, venerdì 20 novembre, in oltre cento piazze italiane, ci sono anche degli studenti che si sono distinti per il rispetto mostrato nei confronti degli edifici e delle forze dell’ordine. Un segnale significativo dopo le manifestazioni che recentemente avevano interessato numerose città italiane, con episodi di violenza e vandalismo che – stando alle ricostruzioni delle forze dell’ordine – erano state commesse anche da giovanissimi, in buona misura minorenni.

Molto diverso il comportamento dei ragazzi che da martedì avevano occupato il liceo Labriola a Roma. “Nell’aula 215 ci sono ventilatori ed estintori, abbiamo lavato e pulito scuola, rimesso i banchi nelle loro aule”, è il messaggio del Collettivo “Occupanti 2k26“, citato dall’Ansa. “Qui ci sono tutte le chiavi che erano in segreteria”. Accanto al foglio scritto a mano, prosegue l’agenzia, “un mazzo di fiori e un biglietto per la dirigente scolastica Margherita Rauccio, che ha sempre cercato di mantenere aperto un dialogo costruttivo con loro. Ieri hanno trascorso la giornata a ridipingere le classi che erano state sporcate“.

Altrettanto netto il messaggio di un gruppo di studenti che durante la manifestazione di oggi si è seduto davanti ai blindati della polizia, in segno di protezione verso le forze dell’ordine, oggetto di lancio di oggetti e bombe carta da parte dei manifestanti. “Ero lì a guardare l’altro ragazzo togliere il monopattino tirato dai manifestanti e mi sono unito a lui”, dice Marcos, vent’anni, citato dal Corriere della Sera. “Sotto a quei caschi ci sono delle persone, molti di loro avranno dei figli che magari condividono anche le ragioni della protesta, però si mettono dalla loro parte e da quella dei ragazzi”