Sciopero scuola 7 maggio contro Indicazioni Nazionali e Prove Invalsi: chi protesta e come

Come abbiamo scritto, per oggi, 7 maggio, in concomitanza con la “somministrazione” delle prove Invalsi, diversi sindacati di base hanno proclamato azioni di protesta e di sciopero. Con una ulteriore comunicazione ufficiale del 5 maggio, il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni più precise in merito allo sciopero. La nota si è resa necessaria anche a seguito della richiesta di rettifica che era stata avanzata da Unicobas.

Come riporta SkyTg24, la principale manifestazione si svolgerà a Roma a viale Trastevere di fronte al Ministero dell’Istruzione e del Merito, a partire dalle 9.30. La mobilitazione è stata indetta contro le prove Invalsi e contro le Nuove Indicazioni Nazionali annunciate dal ministro Giuseppe Valditara nei mesi scorsi. Le sigle sindacali ne chiedono “il ritiro immediato” e sottolineano l’importanza di “investimenti concreti nella scuola pubblica”.

Sciopero scuola 7 maggio, quando si protesta

Queste le diverse azioni previste: