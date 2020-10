Scongiurata la DaD è ora di agire sul trasporto pubblico

Noi socialisti, per ciò che riguarda la scuola, condividiamo le iniziative prese dal Governo con il DPCM firmato ieri sera dal Presidente del Consiglio Conte.

È stata scongiurata (almeno per ora) la chiusura delle scuole e quindi il conseguente avvio della Didattica a Distanza. La chiusura delle scuole avrebbe certificato infatti il fallimento del gestione del trasporto pubblico da parte degli Enti Locali e, con la Didattica a Distanza, marcato un solco culturale tra studenti.

Il Governo ha invece deciso di puntare sulle entrate scaglionate e sulla Didattica Digitale Integrata. È ora il momento di intervenire efficacemente sulla mobilità del nostro territorio.

Pur nel dramma della situazione, il Paese ha l’occasione per metter mano in maniera strutturale al trasporto locale, potenziandolo, rendendolo più efficiente. I fondi ci sono, ora il Governo e gli Enti Locali si diano da fare, finanziando e non sperperando.

La battaglia contro il coronavirus si combatte anche sui mezzi pubblici.

Luca Fantò – Referente scuola PSI