Sconti per docenti e ATA, ecco come accedere alla piattaforma – VIDEO TUTORIAL

Il 12 febbraio è arrivato l’annuncio del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: è finalmente attiva la nuova piattaforma digitale dedicata al personale scolastico e ai dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che consente di accedere a numerose offerte commerciali per l’acquisto di beni e servizi a prezzi vantaggiosi.

Come accedere agli sconti? Lo spiega nel video tutorial l’esperto di normativa scolastica, prof Lucio Ficara.

La piattaforma

A seguito della manifestazione d’interesse pubblicata dal MIM a ottobre scorso, è stata sottoscritta la convenzione con Poste Welfare Servizi S.p.A., Società del Gruppo Poste Italiane, che permette ai destinatari della misura, compresi i nuclei familiari, di accedere alla piattaforma di Poste Welfare attraverso la rete intranet del Ministero. In questo modo sarà possibile fruire del servizio in numerosi settori, tra cui cultura e intrattenimento, cura della persona, prodotti per la casa, elettronica, elettrodomestici, servizi per la famiglia, centri estivi, mobilità, moda e articoli sportivi.

In particolare, sarà possibile scaricare un buono sconto di entità variabile per ogni categoria commerciale.

Il Piano Welfare, avviato a ottobre 2023, già prevede agevolazioni nei settori del trasporto aereo, ferroviario, agroalimentare, bancario e, a breve, sanitario, con l’attivazione di una polizza assicurativa per la quale, il 29 gennaio scorso, è stata pubblicata la gara europea.

Le parole di Valditara

“Con l’operatività del Marketplace continua il nostro impegno per la costruzione di un Piano Welfare sempre più ampio, con l’obiettivo di migliorare concretamente il benessere e la qualità della vita di coloro che operano nel mondo della scuola, tramite una fruttuosa sinergia tra Istituzioni pubbliche e privati. Anche grazie a queste misure concrete, riconosciamo il valore di quanti svolgono un ruolo indispensabile per la formazione e l’educazione dei nostri giovani”, queste le parole del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.