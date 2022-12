Scoppia petardo nella rampa di scale di una scuola a Napoli, docente viene ferito alle gambe: indagini in corso

Un incidente avvenuto tra le mura di una scuola ha avuto come vittima un docente di 39 anni, almeno secondo quanto riporta il quotidiano locale Cronache Di Caserta. Tutto sarebbe accaduto qualche giorno fa all’istituto alberghiero Rossini di Napoli, nel plesso di via Terracina, nel quartiere Fuorigrotta.

La ricostruzione dei fatti

Il petardo, a quanto pare, sarebbe scoppiato in una rampa di scale della scuola, poco dopo l’inizio delle lezioni, intorno alle nove. Il malcapitato docente, che si trovava vicino agli scalini, è stato colpito alle gambe, subito dopo aver udito un forte scoppio che ha fatto scattare il panico tra i presenti. L’uomo è stato subito soccorso dai medici del 118, che lo hanno poi trasportato al più vicino ospedale.

Per fortuna quest’ultimo ha riportato lesioni superficiali, tra cui escoriazioni alla gamba sinistra. Tragedia sfiorata: per fortuna si risolverà tutto in pochi giorni. Resta da capire chi abbia avuto l’infelice idea di lanciare il petardo. Per fare ciò sono al lavoro le forze dell’ordine.

Chi è stato l’autore del gesto?

I poliziotti hanno condotto vari interrogatori a coloro che hanno assistito alla scena e hanno fatto un sopralluogo all’interno della scuola. Ovviamente sono al vaglio le telecamere di sorveglianza dell’edificio, che potrebbero aver ripreso gli attimi in cui tutto è accaduto. Al momento non si esclude la pista del gioco di cattivo gusto. Nei prossimi giorni, probabilmente, saranno effettuati altri controlli dentro l’istituto.

Anche lo stesso docente è stato ascoltato dagli investigatori. Quest’ultimo ha detto di non aver nemmeno avuto il tempo di girarsi dopo aver udito lo scoppio o di vedere chi lo avesse fatto scoppiare. Si tratta dell’ennesimo episodio o incidente che vede come vittima un docente. Al momento non si sa se il responsabile sia uno studente o meno, anche se i sospetti sono forti.