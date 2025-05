Scossa di terremoto a Napoli, panico in strada: scuole evacuate, genitori corrono a prendere i figli

Ennesimo terremoto nei Campi Flegrei: oggi, 13 maggio, una scossa ha colpito l’area vicino Napoli, scatenando il panico in uffici, scuole e università. Come non accade spesso, il terremoto si è verificato di giorno.

Varie scosse registrate

Come scrive Il Mattino, la prima scossa è stata registrata alle ore 12.06 di magnitudo 2.1 a una profondità di 2.8km. Pochi istanti dopo, alle ore 12.07, la scossa più forte avvertita in tutta Napoli di magnitudo 4.4 (2.6km di profondità). Successivamente alle ore 12.22 una terza scossa di 3.5 magnitudo a 2.8 km di profondità.

Come riporta Il Corriere della Sera, la gente si è riversata in strada, in mezzo ad auto con clacson impazziti e genitori in corsa verso gli istituti per recuperare i figli.

Evacuate anche le Università

Precauzionalmente sono state evacuate numerose scuole nell’area flegrea. I piani sono stati attivati molto rapidamente: in meno di un minuto i ragazzi erano già all’esterno degli edifici. Evacuata anche la sede di Fuorigrotta, a Piazzale Tecchio, dell’Università Federico II. Scattato l’allarme gli studenti si sono precipitati all’esterno della struttura.

Scuole elementari evacuate anche a Marano, comune a nord di Napoli.