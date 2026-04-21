BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Studenti e genitori
21.04.2026

Scritte neofasciste in un istituto di Roma, Rete degli studenti Medi: “Grave atto provocatorio”

Redazione

Svastiche, croci celtiche, fasci littori e la scritta “Forza Nuova”: nella notte ignoti hanno imbrattato i muri di un istituto di Roma, a cinque giorni dalla Festa della Liberazione. L’episodio è ancora più significativo perché arriva a pochi giorni da un presidio antifascista organizzato dalla Rete degli Studenti Medi di Roma Est proprio davanti alla stessa scuola, durante il quale i ragazzi avevano ripulito il muro già colpito da precedenti scritte. “Quanto accaduto è un grave atto provocatorio contro chi organizza momenti di partecipazione e antifascismo”, ha dichiarato l’organizzazione studentesca, aggiungendo che “la scuola deve essere, oggi più che mai, un presidio invalicabile di democrazia, inclusione e antifascismo”.

Sulla vicenda è intervenuta anche l’Anpi, che insieme agli studenti ha ribadito il rifiuto di qualsiasi forma di intimidazione. Forza Nuova, l’organizzazione richiamata dalle scritte, era già stata condannata in relazione all’assalto alla sede della Cgil.

Antifascismo

Scuole schedate come “antifasciste” o “Lgbtq+”, FdI ritira la mozione: ecco le motivazioni

“Faccetta nera”, note fasciste in piazza a Genova e Sanremo. Condanna Pd e M5s. Ma i giovani conoscono le origini della canzone del 1935?

Vannacci riscrive i libri di Storia: Mussolini andò al potere legalmente, Marcia su Roma non fu colpo di Stato. Pd: Lega (antifascista) lo isoli

Vannacci: gli eroi della Decima Mas meritano di essere insegnati a scuola. Barbera: follia, hanno collaborato coi nazisti, represso i partigiani, ucciso civili

Nel mensile Millennium, il racconto del dopo 25 aprile: troppi ex gerarchi impuniti

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Robotica educativa, tecnologia e creatività per la scuola: numeri, risultati e vincitori della finale RoboCup Junior 2026

Redazione

“La scuola cade a pezzi, ma noi docenti non ci fermiamo, insieme ai nostri giovani. Le istituzioni ci aiutino”. La lettera dal liceo di Locri

I lettori ci scrivono

Il Sostegno un finto problema.

I lettori ci scrivono

Accolto il ricorso della carta docente per i docenti precari

Pubbliredazionale
vai alla ricerca avanzata