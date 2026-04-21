Scritte neofasciste in un istituto di Roma, Rete degli studenti Medi: “Grave atto provocatorio”

Svastiche, croci celtiche, fasci littori e la scritta “Forza Nuova”: nella notte ignoti hanno imbrattato i muri di un istituto di Roma, a cinque giorni dalla Festa della Liberazione. L’episodio è ancora più significativo perché arriva a pochi giorni da un presidio antifascista organizzato dalla Rete degli Studenti Medi di Roma Est proprio davanti alla stessa scuola, durante il quale i ragazzi avevano ripulito il muro già colpito da precedenti scritte. “Quanto accaduto è un grave atto provocatorio contro chi organizza momenti di partecipazione e antifascismo”, ha dichiarato l’organizzazione studentesca, aggiungendo che “la scuola deve essere, oggi più che mai, un presidio invalicabile di democrazia, inclusione e antifascismo”.

Sulla vicenda è intervenuta anche l’Anpi, che insieme agli studenti ha ribadito il rifiuto di qualsiasi forma di intimidazione. Forza Nuova, l’organizzazione richiamata dalle scritte, era già stata condannata in relazione all’assalto alla sede della Cgil.