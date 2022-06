Scrutini: dal 13 giugno al 16 luglio funzioni aperte nell’area SIDI

Con una comunicazione datata 7 giugno il ministero dell’istruzione ricorda alle scuole gli adempimenti relativi all’Anagrafe Nazionale Studenti, che dovrà raccogliere gli esiti finali degli scrutini.

Le funzioni sono rese disponibili dal 13 giugno al 16 luglio 2022, nell’area “Alunni – Gestione alunni – Scrutini finali analitici – Gestione scrutini”.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, l’esito degli studenti con sospensione di giudizio dovrà essere comunicato dal 22 agosto al 10 settembre, finestra durante la quale le funzioni saranno riaperte. Il MI precisa che, oltre all’esito dell’integrazione del giudizio, per gli studenti del III e IV anno che sono stati ammessi alla classe successiva, è necessario comunicare anche il relativo credito scolastico utilizzando le apposite funzioni.

Esami di Stato

Anche per gli esami di Stato va aggiornata la sezione del SIDI.

Fine primo ciclo

Si ricorda che la valutazione finale (articolo 13 del DM 741/2017) viene calcolata come media tra il voto di ammissione e la media dei voti ottenuti nelle prove scritte e nel colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5 il voto finale è arrotondato all’unità superiore.

I dati possono essere trasmessi dal 13 giugno al 16 luglio 2022, nell’area SIDI “Alunni – Gestione alunni – Esami di Stato I Ciclo”. È possibile effettuare tale inserimento direttamente sul SIDI oppure, per le scuole che utilizzano i pacchetti locali, utilizzando appositi servizi Web.

Si precisa che, da quest’anno, nella fase di ammissione verranno riportati gli esiti finali degli scrutini (Ammesso/Non ammesso all’esame) inseriti nella sezione “Scrutini Finali analitici” per tutti gli studenti. Solo per i frequentanti le scuole all’estero e i candidati esterni occorre inserire l’ammissione/non ammissione.

Secondo quanto previsto dal D.M.742/2017 (Allegato B), le scuole hanno a disposizione una funzione per la stampa della certificazione delle competenze a conclusione del primo ciclo di istruzione; tutte le informazioni utili alla produzione di tale certificazione potranno essere trasmesse utilizzando l’apposita funzione.

Fine secondo ciclo

Per la rilevazione Esiti Esami di Stato si rimanda alle indicazioni operative fornite a questo LINK.