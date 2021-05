Scudetto Inter e tifosi assembrati, Galli li assolve e critica il ritorno a scuola: tra 28 giorni contagi di nuovo alti!

Massimo Galli, direttore del reparto di Infettivologia dell’ospedale Sacco di Milano, l’aveva detto un paio di settimane fa, commentando il ritorno in classe di tutti gli studenti, con le superiori portate dal 50% al 70% in presenza. “Rischio calcolato? Calcolato male. La curva dei contagi vede una flessione appena accennata, ma temo che avremo presto un segno opposto”. Il giorno dopo la vittoria dello scudetto dell’Inter, l’infettivologo ha detto a Fanpage.it che “se i contagi aumenteranno, cosa che non mi auguro ma temo, andranno ben al di là della festa dello scudetto dell’Inter, e non lo dico perché sono interista”.

Le scuole muovo milioni di persone

Secondo Galli sull’aumento dei contagi ad incidere maggiormente saranno, piuttosto, “le riaperture e le scuole, cose che muovono ogni giorno milioni di persone, non i 30 mila che sono andati in piazza per il discorso scudetto, sbagliando per carità”, sottolineando che per valutare gli eventuali effetti delle riaperture bisognerà attendere.

Tra 3-4 settimane…

Secondo l’esperto, per renderci conto del “danno” cagionato dalle riaperture “secondo logica ci vorranno 3-4 settimane, 28 giorni”.

È una previsione, il professor Galli lo ammette. “Potrà anche capitare che in capo a 28 giorni non succeda nulla, e di questo potrò solo compiacermi. Lo spero, ma non lo credo”.

Sulla variante indiana, il primario ha detto, infine, che “si conosce ancora abbastanza poco. Però il dato di fatto è che il primo di marzo sono stati identificati in India 12mila casi, ieri 400mila. Non sembra una presenza indifferente ed inerte, mettiamola così. E di questo dovremmo tenere conto”.

Sebastiani (Cnr): era meglio rimandare

Anche Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’ del Cnr, nei giorni scorsi ha fatto sapere, sull’analisi della curva dei contagi da virus SarsCoV2 in Italia, che sarebbe stato opportuno che le riaperture delle scuole si fossero realizzate “a fine maggio“.

In quel periodo, ha detto l’esperto di numeri, avremmo “vaccinato in modo completo, ossia con entrambe le dosi, tutte le persone con 70 anni o più, che corrispondono all’86% della mortalità per Covid-19, salvando così almeno diecimila vite umane”.