Scuola, competenze digitali: la piattaforma “Digital skill for school”

In piena emergenza sanitaria, i diversi Istituti di ogni ordine e grado sono riusciti a ripensare e rimodulare l’azione educativa grazie alle competenze informatiche messe a servizio della didattica. Le scuole hanno garantito l’accesso alla formazione agli studenti di primaria e secondaria, grazie alla serietà del corpo docente e all’importanza che lo stesso MI ha riconosciuto alle competenze digitali.

Accademia, leader della formazione con 100 mila utenti formati all’attivo, ha pensato di inaugurare uno spazio interamente dedicato ai servizi per le Scuole. I servizi sono primariamente dedicati alle competenze informatiche e al fondamentale servizio di convalida certificati

Digital Skill for school

Il funzionamento è semplice ed efficace.

Attraverso una semplice registrazione, gli Istituti potranno accedere alla proposta educativa pensata per la formazione del personale Docente e Ata. Molti sono i vantaggi: dall’accesso alla piattaforma e-learning sempre attivo all’innovazione e l’affidabilità dei contenuti didattici, fino alla sicurezza dell’accreditamento dei Corsi. Tutta la proposta Accademia, infatti, è presente sulla piattaforma SOFIA del Miur. Per valutare la validità e la serietà dei corsi, è previsto un pacchetto di 5 corsi in omaggio per la Scuola che si registra.

Convalida certificati

Il servizio di Convalida Certificati è stato pensato per aiutare le Scuole a effettuare la verifica sui titoli presentati e dichiarati dai docenti in modo rapido ed efficace.

Per un sistema complesso come la Scuola, uno spazio che ne riconosce il merito e l’importanza.

