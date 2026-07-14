In estate tanti alunni dimenticano ciò che hanno imparato a scuola durante l’anno, torna “Arcipelago Educativo”: opportunità anti-disuguaglianze

Per ogni studente l’estate rappresenta una pausa dalla scuola. Ma non per tutti, infatti per alcuni rischia di trasformarsi in un periodo in cui le disuguaglianze educative si ampliano.

Questo il fenomeno del summer learning loss, ossia la perdita di competenze e conoscenze durante la lunga sospensione delle lezioni, che interessa soprattutto bambini e ragazzi provenienti da contesti socioeconomici più fragili.

Per contrastare questo fenomeno, Save the Children e Fondazione Agnelli, hanno rilanciato per il settimo anno consecutivo Arcipelago Educativo, un progetto nato nel 2020 e che nell’estate 2026 coinvolgerà oltre 7.000 bambini e adolescenti attraverso 124 “Arcipelaghi” educativi distribuiti in 37 province di 13 regioni, con la partecipazione di 71 scuole ed enti del Terzo Settore. A supporto dell’iniziativa è disponibile anche una piattaforma digitale con oltre 500 contenuti dedicati ad attività educative, laboratori e formazione per docenti ed educatori.

Il progetto nasce da una consapevolezza sempre più condivisa dalla comunità scientifica: l’apprendimento non si interrompe con la fine dell’anno scolastico, ma continua anche attraverso le esperienze quotidiane. Chi durante l’estate può frequentare biblioteche, musei, attività sportive o culturali mantiene più facilmente le competenze acquisite. Invece, chi non dispone delle stesse opportunità rischia di accumulare un ritardo che può ripercuotersi sul percorso scolastico. Non a caso oggi molti studiosi parlano non solo di summer learning loss, ma anche di summer opportunity gap, cioè del divario nelle opportunità educative offerte ai giovani durante il periodo estivo.

In Italia il fenomeno assume un peso ancora maggiore se si osservano i dati sulla povertà minorile. Secondo l’ ISTAT , il 13,8% dei minori vive in condizioni di povertà assoluta, mentre oltre un quarto dei ragazzi, 26,7%, è esposto al rischio di povertà o esclusione sociale, con forti differenze tra Nord e Sud del Paese, con il Sud che supera anche il 40%.

A queste difficoltà economiche si aggiungono quelle culturali: molti adolescenti hanno un accesso limitato a musei, teatri, concerti o altre esperienze formative, fondamentali per lo sviluppo personale. È proprio questa mancanza di occasioni educative a rendere la pausa estiva un periodo critico per tanti studenti.

I dati riportati nel comunicato di Save the Children evidenziano che solo il 50,1% degli adolescenti visita musei o mostre, il 40,3% monumenti o siti archeologici, il 34,1% vive in aree con una scarsa offerta culturale e una quota significativa non può permettersi vacanze estive.

La povertà educativa, infatti, non coincide semplicemente con la mancanza di risorse economiche. Come spiegato dal sociologo Pierre Bourdieu, le opportunità culturali contribuiscono alla costruzione del cosiddetto “capitale culturale”, cioè quell’insieme di conoscenze, esperienze e competenze che influenzano il successo scolastico e sociale di una persona. Quando queste opportunità non sono distribuite equamente, le disuguaglianze tendono ad aumentare già dall’infanzia.

Proprio per questo Arcipelago Educativo punta su un modello che integra scuola, famiglie, enti locali e associazioni attraverso laboratori, attività all’aperto, tutoraggio e apprendimento cooperativo, valorizzando metodologie come il learning by playing e l’outdoor education. L’efficacia del progetto è stata confermata anche da una valutazione indipendente di FBK-IRVAPP , secondo cui gli studenti partecipanti hanno registrato un miglioramento degli apprendimenti pari al 7,1% nell’area linguistica e al 5,8% in matematica, risultati che corrispondono mediamente a circa tre mesi e mezzo di apprendimento aggiuntivo in italiano e due mesi in matematica rispetto ai coetanei che non hanno preso parte alle attività.

Più che un semplice progetto estivo, Arcipelago Educativo rappresenta quindi un modello che propone un’idea diversa di scuola: una comunità educativa capace di accompagnare bambini e ragazzi anche oltre l’orario delle lezioni, coinvolgendo il territorio e offrendo occasioni di crescita accessibili a tutti.

In un Paese in cui le disuguaglianze educative continuano a rappresentare una delle principali sfide sociali, investire in iniziative di questo tipo significa non soltanto contrastare il summer learning loss, ma garantire a ogni studente il diritto di sviluppare pienamente il proprio “potenziale”, indipendentemente dal luogo in cui vive o dalla condizione economica della sua famiglia.