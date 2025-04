Scuola Digitale, 2 milioni di euro per la migrazione al cloud di basi dati e applicazioni: scadenza 14 giugno 2025

Scuola Digitale, 2 milioni di euro per la migrazione al cloud di...

Nell’ambito della PA Digitale 2026 sono disponibili ulteriori risorse, nello specifico 2 milioni di euro, per l’abilitazione e facilitazione della migrazione al Cloud delle basi dati e delle applicazioni e servizi delle scuole.

Il nuovo Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali ” Scuole – aprile 2025 è indirizzato alle istituzioni scolastiche statali sedi di Direttivo dislocate su tutto il territorio nazionale che non siano oggetto di procedure di dimensionamento. Inoltre, sono ammesse solo le scuole che non hanno ottenuto i precedenti finanziamenti nell’ambito della PA digitale.

Le scuole devono presentare domanda di ammissione al finanziamento esclusivamente tramite il sito PA digitale 2026, accessibile all’indirizzo https://padigitale2026.gov.it/.

Per l’accesso alla Piattaforma è obbligatorio il possesso di una identità digitale dell’utente (SPID, CIE). Il legale rappresentante deve quindi registrare la propria Amministrazione utilizzando il relativo codice IPA. Il Sistema invia una PEC all’indirizzo registrato nell’anagrafica IPA con un apposito link per concludere la registrazione. La registrazione alla Piattaforma consentirà alla scuola di candidarsi a tutti gli Avvisi ad esso destinati.

Il termine per trasmettere la domanda è fissato al 14 giugno 2025.