Scuola digitale: nuove risorse per le scuole per strumenti, formazione e animatori digitali

Scuola digitale: nuove risorse per le scuole per strumenti, formazione e animatori...

Ammonta a 101 milioni di euro il finanziamento in arrivo per le scuole nell’ambito del Piano Scuola digitale.

Lo fa sapere il Ministero, con la nota 722 del 12 maggio 2021, con la quale illustra le azioni più rilevanti.

Il MI fornisce un’anticipazione dei prossimi bandi:

Spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM : l’avviso sarà pubblicato il 13 maggio 2021.

: l’avviso sarà pubblicato il 13 maggio 2021. Potenziamento competenze digitali STEAM: l’avviso sarà pubblicato il 18 maggio 2021.

Inoltre, è prevista l’assegnazione di 1.000 euro a favore di ciascuna istituzione scolastica statale, da utilizzare nel l’anno scolastico 2021-2022, con il supporto dell’animatore digitale, per larealizzazione di attività di formazione e l’adozione di soluzioni digitali innovative.

Nell’ambito delle azioni del Piano scuola digitale c’è anche la realizzazione di percorsi formativi per docenti sull’insegnamento delle STEM con le nuove tecnologie.

