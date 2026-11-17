Dalla valorizzazione economica e sociale della professione docente alla conoscenza dei diritti contrattuali, passando per l’autonomia scolastica e le prospettive della scuola italiana. Sono stati numerosi i temi al centro dell’assemblea sindacale della Gilda degli Insegnanti, svoltasi lunedì 16 novembre 2026 presso l’Auditorium dell’IIS IPSS-ITAS Da Vinci Nitti di Cosenza.

Ad aprire l’incontro è stato il Dirigente scolastico, prof. Damiano De Paola, che ha rivolto un saluto di benvenuto agli ospiti: Vanda Salerno, segretaria provinciale della Gilda degli Insegnanti, Antonio Tindiglia, coordinatore regionale, e Lucio Ficara noto redattore de La Tecnica della Scuola.

Saluti istituzionali e premessa

Dopo i saluti istituzionali, il Dirigente ha lasciato l’Auditorium, nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza dell’organizzazione sindacale. A prendere per prima la parola è stata Vanda Salerno, che ha sottolineato il valore degli incontri in presenza, strumenti fondamentali per favorire l’ascolto, il confronto diretto e una partecipazione più consapevole. Un’occasione che, a suo avviso, consente di mantenere alta l’attenzione sui temi affrontati, diversamente da quanto può accadere negli incontri a distanza. Ha inoltre richiamato l’attenzione sulla sovrapposizione delle assemblee sindacali, che rischia di frammentare la partecipazione dei docenti e disperdere le occasioni di confronto.

Recupero del 2013 e compensi esami di maturità

L’intervento di Antonio Tindiglia ha posto al centro il ruolo degli insegnanti e il riconoscimento della loro professionalità. «Siamo un popolo di educandi», ha affermato, evidenziando come l’istruzione non abbia mai occupato, né nel passato né nel presente, una posizione sufficientemente centrale nelle politiche del Paese. Tra le questioni affrontate, la progressiva perdita di adeguatezza degli stipendi rispetto alle responsabilità e al carico di lavoro dei docenti, anche in relazione a tutte quelle attività che spesso si svolgono oltre l’orario formalmente previsto e che rimangono poco visibili e non adeguatamente retribuite. Non meno rilevante il tema della denatalità, destinata a incidere profondamente sulla popolazione scolastica e, di conseguenza, sull’organizzazione del sistema d’istruzione. Tindiglia ha inoltre richiamato l’attenzione sulla necessità che gli insegnanti conoscano meglio i propri diritti e doveri, indicando nella formazione sul diritto scolastico uno strumento importante per acquisire maggiore consapevolezza e tutela professionale. Sul versante delle proposte sindacali, sono state richiamate la richiesta di una contrattazione separata per il comparto docente rispetto agli altri dipendenti del pubblico impiego, il riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della carriera e la necessità di adeguare i compensi per gli esami di Stato, considerati ormai non più proporzionati all’impegno e alle responsabilità richieste.

Autonomia scolastica deviata e crisi democratica

La parola è poi passata a Lucio Ficara, noto redattore de La Tecnica della Scuola, da oltre quindici anni impegnato nell’informazione e nell’approfondimento delle tematiche scolastiche. Il suo intervento ha offerto una lettura delle principali questioni che attraversano oggi la professione docente, a partire dal riconoscimento sociale ed economico del ruolo degli insegnanti. Tra gli argomenti affrontati, anche il futuro delle figure dei tutor per l’orientamento, rispetto alle quali permangono interrogativi sulla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a garantirne la continuità nel prossimo triennio. Si è parlato inoltre della Carta del docente, della sua possibile riattivazione a partire da gennaio e dell’estensione della misura anche ai docenti supplenti, con una riflessione sulla riduzione dell’importo previsto. Particolarmente significativo il passaggio dedicato a quella che Ficara ha definito «autonomia deviata»: una situazione nella quale, secondo il giornalista, la partecipazione democratica all’interno degli organi collegiali rischia talvolta di essere condizionata da dinamiche che ne limitano l’effettiva autonomia. Da qui l’invito rivolto agli insegnanti a non essere semplici spettatori, ma protagonisti consapevoli della vita scolastica, partecipando attivamente ai Collegi dei docenti e contribuendo alle decisioni che riguardano la comunità educativa. L’assemblea si è conclusa con i saluti e i ringraziamenti dei relatori, lasciando ai partecipanti numerosi spunti di riflessione su una professione che richiede competenze, responsabilità e un riconoscimento sempre più adeguato. Un momento di confronto e informazione che ha riportato al centro una questione fondamentale: la qualità della scuola passa anche dalla consapevolezza, dalla partecipazione e dalla valorizzazione di chi ogni giorno la costruisce, dentro e fuori le aule.