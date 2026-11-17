Il Dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha emesso un nuovo provvedimento per destinare 10 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali. L’iniziativa ha lo scopo di assicurare la continuità dei servizi di assistenza destinati agli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2026-2027.

Ripartizione dei fondi e quadro finanziario

Il nuovo trasferimento finanziario prevede una ripartizione aggiornata in base al numero effettivo di alunni con disabilità che usufruiranno dell’assistenza nel corso dell’anno scolastico 2026-2027. L’intervento si integra nel percorso programmato dalla Regione, che già a gennaio aveva impegnato 40 milioni di euro provvedendo a una prima liquidazione di 20 milioni.

Le successive rilevazioni condotte dagli enti territoriali prima del nuovo anno scolastico hanno evidenziato una crescita del numero di studenti beneficiari, rendendo indispensabile l’erogazione di queste risorse integrative per evitare qualsiasi sospensione o interruzione delle prestazioni. Il decreto completo emesso dal dipartimento è consultabile online tramite link.

L’impegno della Regione e le dichiarazioni dell’assessora

L’assessora regionale alla Famiglia e alle politiche sociali, Nuccia Albano, ha confermato la centralità del diritto allo studio e dell’inclusione scolastica, sottolineando che devono essere garantiti a tutti gli alunni senza alcuna distinzione o sospensione dei servizi.

L’assessora ha spiegato che lo stanziamento risponde tempestivamente all’incremento delle richieste di supporto e alle necessità espresso dalle famiglie. L’obiettivo primario delle istituzioni regionali è impedire che eventuali problemi di natura finanziaria o organizzativa si traducano in riduzioni dell’assistenza, consentendo a ogni studente di frequentare la scuola nelle condizioni più idonee e con il sostegno necessario.