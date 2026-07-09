Assegnazioni provvisorie 2026, LIVE TUTORIAL compilazione domanda, la piattaforma con tutte le sezioni – DIRETTA venerdì 10 luglio ore 15:00

Sottoscritta definitivamente l’ipotesi di contratto integrativo su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie relative a personale docente, educativo e ATA. La notizia è arrivata al termine dell’informativa ai sindacati da parte del Ministero.

Sempre durante l’incontro sono state rese note le date di scadenza per tutto il personale scolastico. Si parte con i docenti (di tutti i gradi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e il personale educativo) da venerdì 10 luglio (ore 15.00) al 21 o 23 luglio (in attesa di conferme dal MIM). Per quanto riguarda il personale Ata, invece, le date sono dal 23 luglio (ore 15.00) al 4 agosto (ore 23.59). Per questa categoria, la domanda dovrà essere compilata in formato cartaceo.

LIVE TUTORIAL ORE 15:00

Saremo in diretta a partire dalle 15:00, orario di apertura della piattaforma, domani, venerdì 10 luglio. Insieme ai proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo, esperto di normativa scolastica, visualizzeremo le varie sezioni della domanda passo dopo passo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.