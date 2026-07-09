Registrati
Attualità
09.07.2026

Smart working, cresce nella PA e grandi aziende, tra le donne, al Nord: invece a scuola non decolla (possono praticarlo solo ds e Ata) – Dati INPS

Alessandro Giuliani
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Nel settore privato non agricolo, nel 2024, la quota di imprese con almeno un contratto di lavoro “agile” si attesta intorno al 3%, mentre nel settore pubblico al 17%. Nella scuola, però, il lavoro da casa non decolla: solo tra personale Ata e dirigenti scolastici, in presenza di particolari requisiti, come l’assistenza ai figli in età tenera o di problemi di salute, è infatti prevista l’adozione dello strumento del lavoro da remoto.

A confermarlo è il XXV Rapporto annuale dell’Inps presentato il 9 luglio a Roma. L’applicazione del lavoro a distanza, ha fatto notare l’istituto di previdenza, risulta maggiormente concentrata nelle imprese di grandi dimensioni e nel settore pubblico: le imprese con più di 100 dipendenti presentano le percentuali più elevate di adozione, raggiungendo fino al 51,8% nel settore privato non agricolo (2020) e al 56,8% nel pubblico (2024).

Le piccole imprese (0-15 dipendenti) mostrano, invece, una diffusione molto più contenuta, con valori generalmente inferiori al 5% nel privato e compresi tra il 7% e il 17% nel pubblico.

L’Inps ha anche evidenziato che dopo il picco del 2020 legato alla pandemia, la quota di imprese che adottano lo smart working tende a ridursi leggermente nelle piccole e medie imprese del settore privato, mentre nelle grandi imprese, soprattutto nel settore pubblico, i livelli rimangono elevati o addirittura aumentano negli anni successivi.

Nel settore privato le donne sono più rappresentate tra i lavoratori che svolgono almeno una parte della propria attività da remoto rispetto agli uomini.

Nel settore pubblico, invece, la situazione si inverte: ciò dipende dal fatto che nei settori dove c’è maggiore concentrazione di donne, come nella scuola o nella sanità, il ricorso al lavoro da remoto è limitato: la presenza della lavoratrice o del lavoratore è infatti ritenuta indispensabile per lo svolgimento regolare del servizio pubblico da sostenere per discenti e pazienti.

L’adozione del lavoro da remoto mostra una significativa eterogeneità territoriale. Il Nord-Ovest presenta sistematicamente i livelli più elevati, seguito dal Centro e dal Nord-Est, mentre Sud e Isole registrano valori significativamente più contenuti. Il divario risulta particolarmente evidente nel 2020: nel Nord-Ovest la quota di lavoratori in modalità da remoto raggiunge il livello più alto (circa 18-19%), seguita dal Centro (circa 16%) e dal Nord-Est (intorno al 13%).

Nel Mezzogiorno, invece, l’utilizzo di questa modalità organizzativa è molto più contenuto, attestandosi intorno al 3-3,5%.

Oggi, ha concluso l’Inps, pur ridimensionandosi rispetto al picco pandemico, le differenze territoriali rimangono persistenti: le regioni del Nord e del Centro si stabilizzano su livelli strutturalmente più elevati, mentre il Sud e le Isole continuano a mostrare un’incidenza del lavoro agile fortemente limitata.

Inpslavoro a distanzaSmart working

Portale della Famiglia e della Genitorialità, da INPS nuovi aggiornamenti evolutivi per un welfare sempre più digitale

Insegnanti anziani nelle classi pollaio, inseguendo una pensione che sembra non arrivare più

Portale della Famiglia e della Genitorialità, la novità INPS come unico punto di accesso digitale a bonus e servizi anche di altre PA

Assegno unico e universale, in pagamento il 19 e 20 febbraio. Tutte le date del 2026

Fondo Espero, come funziona? Chi può aderire? Il messaggio Inps – PDF

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Smart working, cresce nella PA e grandi aziende, tra le donne, al Nord: invece a scuola non decolla (possono praticarlo solo ds e Ata) – Dati INPS

Alessandro Giuliani

Assegnazioni provvisorie 2026, LIVE TUTORIAL compilazione domanda, la piattaforma con tutte le sezioni – DIRETTA venerdì 10 luglio ore 15:00

Redazione

Scuola e cultura, in Friuli-Venezia Giulia un progetto per salvare la memoria didattica “nascosta” nelle aule

Redazione

Assegnazioni provvisorie 2026: domande per i docenti al via da domani 10 luglio alle ore 15,00, per gli Ata dal 23 luglio

Redazione
vai alla ricerca avanzata