Scuola ed educazione fisica, intervista a Valentina Vezzali: “lavoriamo per far praticare lo sport a tutti gli italiani”

“Lo sport deve essere di tutti, per tutti in tutti i luoghi. Il nostro Paese ha una carenza di natura impiantistica notevole. Attraverso il Pnrr e il Fondo Sport e Periferia stiamo lavorando per permettere a tutti gli italiani di praticare sport”.

Così Valentina Vezzali, Sottosegretaria alla presidenza del consiglio con delega allo Sport questa mattina, martedì 18 gennaio, ai nostri microfoni in occasione della presentazione del progetto “YES – Youth, Education and Sport” all’Acquario di Roma realizzato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto dell’ente di ricerca INDIRE.

Presenti all’evento anche Fiona May, Evelina Christillin e Rossano Sasso, tutti e tre intervistati dalla Tecnica della Scuola.