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Prima Ora | Notizie del 22 giugno

Docenti
22.06.2026

Scuola estiva Dante per la scuola, adesioni dei docenti entro il 24 giugno 2026

Lara La Gatta
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Indice
Chi può partecipare
Scadenza

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito le Università degli Studi di Napoli “Federico II” e di Pisa promuovono e organizzano la Scuola estiva residenziale per docenti intitolata Dante per la scuola. Percorsi di innovazione didattica. Sesta edizione A.S. 2025-2026.

In linea con le passate edizioni, la Sesta edizione della Scuola estiva intende continuare a sviluppare momenti di ricerca culturale e didattica, al fine di costruire ulteriori percorsi didattici interdisciplinari per la scuola secondaria di secondo grado, nel rispetto della normativa vigente. L’intento è di fornire ai partecipanti sia l’approfondimento di contenuti in diversi ambiti disciplinari sia un’adeguata competenza metodologica su nuove possibili modalità di insegnamento/apprendimento di Dante.

La Scuola estiva si svolgerà nella sede di Bacoli (NA) nei giorni 7-8-9-10 luglio 2026 e nella sede di Pisa nei giorni 14-15-16-17 luglio 2026.

4. Il numero dei posti gratuiti previsti per la Scuola estiva è di 40 posti su base nazionale, ripartiti in 20 posti per ciascuna delle due sedi di Bacoli (NA) e di Pisa.

Chi può partecipare

Possono essere ammessi alla Scuola estiva i docenti della scuola secondaria di secondo grado abilitati nelle classi di concorso: A 11 Discipline letterarie e latino; A 12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A 13 Discipline letterarie, latino e greco.

Non verranno esaminate le domande di coloro che hanno usufruito della gratuità della Scuola o che hanno partecipato alla Scuola a spese proprie nelle precedenti cinque edizioni.

Scadenza

La domanda di ammissione deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 24 giugno 2026 esclusivamente online tramite il modulo presente all’indirizzo: https://www.danteperlascuola.it/.

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