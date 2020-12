Scuola fino a luglio, Giannelli (ANP): ipotesi prematura. Pensiamo a mantenere le lezioni in presenza dal 7 gennaio

Nel periodo della seconda metà di giugno medie e superiori sono nel pieno degli esami. Lo fanno notare i Dirigenti scolatsici, con riferimento all’ipotesi di spostare in avanti la fine dell’anno scolastico, almeno al 30 giugno.

Sull’argomento Antonello Giannelli, Presidente dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP), è stato intervistato al TG2.

“In un anno eccezionale come questo – ha detto Giannelli – è evidente che alcune certezze possano saltare e quindi potrebbe, in linea di principio, essere possibile anche andare a scuola per qualche giorno in più. Credo che comunque al momento l’ipotesi sia un po’ prematura”.

“Stiamo attenti soprattutto a mantenere le lezioni in presenza una volta iniziate dal 7 gennaio” ha concluso.