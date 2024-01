Scuola in Calabria all’insegna di Don Milani, USB organizza un incontro sulla scuola del futuro

A Cosenza, presso il Liceo Scientifico Statale Fermi di Cosenza, lunedì 15 gennaio alle ore 16,30, in un convegno organizzato dall’USB Cosenza, si parlerà del futuro della scuola nazionale e calabrese. Interverranno tra gli altri, anche l’onorevole Anna Laura Orrico del M5S componente della Commissione Cultura e Istruzione della Camera dei deputati e la Vice Presidente della Regione Calabria Giusi Princi.

Scuola in Calabria

Il convegno si terrà nell’aula magna del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Cosenza e si affronterà il tema della scuola calabrese, ma più in generale della scuola italiana, per capire se la scuola ancora serve per trasformare i sudditi in popolo sovrano, gli operai e i contadini sfruttati in persone consapevoli e capaci di rivendicare i propri diritti come sosteneva Don Milani o se invece le riforme degli ultimi lustri stanno modellando una scuola strutturata su un modello di autonomia differenziata ai bisogni territoriali.

Sarà l’occasione per affrontare argomenti interessanti anche all’insegna del ricordo di Don Milani che tanto si è speso per combattere la piaga della dispersione scolastica, problema che affligge da molti anni anche la scuola calabrese.