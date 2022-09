Scuola Kabul, attentato kamikaze in un’aula di studenti mentre facevano esami, 30 morti e altrettanti feriti

Notizie sconfortanti arrivano dal fronte dell’Afghanistan orientale. Secondo quanto riportato da una fonte del governo afgano ad Al-Jazeera, un attentatore si è fatto esplodere in un’aula del centro educativo “Kaj” nel quartiere di Dasht al-Barshi, abitato da sciiti, dove si stavano svolgendo prove di esame con migliaia di studenti. Nell’attentato (aggiornamento ore 9.30) sono rimaste uccise 32 persone e oltre 40 ferite, in maggioranza ragazze. A confermare il tutto, il portavoce della polizia di Kabul, Khaled Zadran.

La ricostruzione degli eventi

Dagli elementi in possesso si è potuto fare una ricostruzione dei fatti. L’aggressore è entrato sparando prima alla guardia dell’istituto per poi correre dentro l’aula e far detonare la sua cintura esplosiva tra gli studenti. In questo momento nel web stanno girando diversi video che mostrano le vittime insanguinate e gente che scappava.

Quello dell’istruzione è un tema molto scottante in Afghanistan, visto che i Talebani impediscono alle ragazze di studiare. Lo stesso Stato Islamico è schierato contro l’istruzione delle donne.