Scuola Lombardia, chiudono infanzia, elementari e medie a Brescia e provincia

Dalle 18 di questa sera, martedì 23 febbraio, la città di Brescia, in tutta la sua provincia e sei Comuni in provincia di Bergamo e Cremona entrano in zona arancione. Il presidente della Regione Lombardia firmerà in giornata un’ordinanza con misure restrittive e la chiusura di scuole dell’infanzia, elementari e medie.

A preoccupare sono le varianti, presenti per il 39% del totale dei casi.

Prevista anche una rimodulazione del piano vaccini. Priorità a 103 Comuni con incidenza del contagio superiore a uno ogni 250 abitanti.