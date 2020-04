Scuole ancora chiuse? Ci vuole buon senso

Onorevole Ministro Azzolina,

Premetto che sono profondamente delusa del discorso tenutosi questa sera in diretta dal Presidente del Consiglio Conte…ma ciò che mi preme sottolineare che, nonostante a tutti gli italiani siano ben chiare le regole da rispettare per evitare il contagio, mi pare di percepire che nè a Lei e nè al resto della classe politica sia ben chiaro il BUON SENSO! Come si fa a sostenere che la scuole, a prescindere dall’ordine e grado debbano rimanere CHIUSE, perchè il personale docente è anziano!?!

Io sono una semplice mamma imperfetta e come tante altre multitasking…

Non so se anche lei appartenga a questa categoria…Ma so per certo che non si deve occupare tutti i giorni di bambini da 0-3 anni, non si deve occupare di un bambino da 3-6 anni, dai 6-11, di un adolescente, non si deve occupare di un disabile cognitivo e di un disabile psico-fisico!

Forse prima di adottare qualsiasi provvedimento che non tutela assolutamente chi dev’essere tutelato, i bambini e i disabili, che in qualsiasi guerra, insieme ai piu’ fragili, diventano gli invisibili, quelli che non hanno voce, RIFLETTERE, non sarebbe una idea assurda!

Se proprio non riuscite a usare il buon senso…perchè non andate per imitazioni con modelli gia’ funzionanti?..Non e’ di certo colpa delle famiglie italiane se il personale docente soprattutto di asili nido e scuole delle infanzia ,dovrebbe essere già in pensione da un pezzo, visto che hanno l’età dei nonni!!!…

Quindi inviterei a meditare ad usare il BUON SENSO e soprattutto a far si’ che la politica aiuti le FAMIGLIE SEMPRE e non le distrugga!… Soprattutto nelle situazioni più complesse…come quella dell’Emergenza corona-virus!!!



Ricordo che procrastinare la soluzione dei problemi non serve molto… perchè a settembre saremo nella stessa situazione…Quindi affrontare SUBITO con consapevolezza e determinazione il problema istruzione, diritto allo studio, diritto all’inclusione, sostegno alle fragilita’, in questo momento così delicato, darebbe dimostrazione che il Governo non solo sia all’altezza di farlo , ma che è in grado di agire in maniera sensata, determinata e consapevole!!!