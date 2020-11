Scuole chiuse, identificato e denunciato l’autore della falsa circolare di marzo

È stato identificato e denunciato dalla Polizia postale l’autore della falsa circolare ministeriale a firma del ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina, successivamente divulgata in rete nel mese di marzo scorso.

Il 21 marzo la Ministra Azzolina aveva pubblicato questo post, per denunciare l’accaduto:

La falsa circolare, che si era diffusa rapidamente via social, in pratica invitava i direttori degli uffici scolastici regionali e i dirigenti delle istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale ad adottare presunte misure urgenti in materia di didattica a distanza, da mettere in atto a seguito della diffusione epidemica del virus covid-19. E, come se non bastasse, riportava la possibilità di bocciare gli studenti con insufficienze nelle materie.

L’autore è stato denunciato per i reati di sostituzione di persona e falsità materiale commessa da privato.