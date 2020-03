Scuole chiuse per Coronavirus fino al 15 marzo. Ma potrebbe essere solo l’inizio [VIDEO]

Il Dpcm del 4 marzo, come sappiamo, prevede la sospensione delle attività didattiche a partire da oggi, 5 marzo, fino al 15 marzo.

Siamo in piena emergenza coronavirus e si comprende come gli eventi possano cambiare da un momento all’altro.

La questione degli ATA che devono lavorare in questi giorni è uno dei temi più caldi, ma anche la maturità e l’eventuale recupero di questi giorni perduti.

Ecco il punto del vicedirettore Reginaldo Palermo.

Tale sospensione delle attività didattiche però, non è detto che sarà interrotta effettivamente il 15 marzo. Alcuni indizi potrebbero arrivare dal presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro e dal presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli che, come abbiamo già scritto, ha ammesso che “potrebbe esserci una proroga sullo stop alle lezioni”.

Insomma, nelle prossime ore potrebbero venir fuori altre novità per la scuola che saranno correlate alla situazione generale dell’emergenza coronavirus.

Il Presidente del Consiglio Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo decreto della Presidenza del Consiglio con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus. CLICCA QUI per scaricare il documento

Che cos’è il Coronavirus

Il 9 gennaio 2020 l’OMS ha dichiarato che le autorità sanitarie cinesi hanno identificato un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell’uomo: il 2019-nCoV. Il virus è associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella Cina centrale.

Le FAQ dell’Istituto Superiore di Sanità

L’11 febbraio, l’OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal 2019-nCoV è stata chiamata COVID-19 (Corona Virus Disease).

Non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. La maggior parte delle persone infette da coronavirus comuni guarisce spontaneamente.

Riguardo il nuovo coronavirus 2019-nCoV, non esistono al momento terapie specifiche, vengono curati i sintomi della malattia (così detta terapia di supporto) in modo da favorire la guarigione, ad esempio fornendo supporto respiratorio.

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti: lavati spesso le mani (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).

In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono assistenza.

Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.