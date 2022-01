Scuole infanzia provincia di Trento, entro il 14 febbraio le domande per le graduatorie dei supplenti

Scuole infanzia provincia di Trento, entro il 14 febbraio le domande per...

La Provincia Autonoma di Trento ha indetto una selezione pubblica per l’inclusione nelle graduatorie di circolo di coordinamento pedagogico per l’assunzione a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia della Provincia per il triennio scolastico 2022/2025.

La domanda deve essere presesentata on-line sul sito www.vivoscuola.it oppure tramite il portale www.servizionline.provincia.tn.it.

L’accesso ai portali può avvenire con un’identità digitale (SPID, CNS o CSP).

Il termine è fissato al 14 febbraio 2022.

La tassa di ammissione alla procedura è di 5 euro, da versare tramite PagoPA.