Scuole Piemonte, per le superiori ci sarà un monitoraggio giornaliero: vademecum per il rientro il sicurezza

Scuole Piemonte, per le superiori ci sarà un monitoraggio giornaliero: vademecum per...

Per le scuole secondarie di secondo grado del Piemonte è confermato il rientro in presenza da domani, 18 gennaio 2020.

Molte le misure che, a detta della Regione, sono state messe in campo per il rientro a scuola in sicurezza.

Tali misure sono state illustrate in un opuscolo che riporta quanto è stato fatto soprattutto in tema di trasporti, con più di 4.500 corse aggiuntive.

Sarà previsto anche un servizio di assistenza alle fermate e all’ingresso delle scuole, con l’impiego di volontari della Protezione civile con personale in pensione di Carabinieri e Guardia di Finanza, per garantire il distanziamento e il corretto uso della mascherina.

La Regione ha anche avviato per la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado il progetto “Scuola sicura“, un monitoraggio a scopo di prevenzione di tutto il personale scolastico, che ogni 15 giorni potrà sottoporsi, su base volontaria, a un tampone di verifica sanitaria. Coinvolge in modo sperimentale, con cadenza mensile, anche gli alunni delle seconde e terze medie ed è in corso di valutazione la possibilità di estendere l’iniziativa anche ad altre fasce di età scolastica.

Monitoraggio giornaliero per le scuole superiori

La ripresa delle attività didattiche in presenza al 50% per le scuole secondarie di secondo grado a decorrere dal 18 gennaio 2021 sarà accompagnata da un continuo e puntuale controllo dei dati epidemiologici, da effettuarsi attraverso un monitoraggio giornaliero dell’andamento dei contagi all’interno delle suddette Istituzioni Scolastiche.

Pertanto, a partire da lunedì 18 gennaio 2021, le scuole dovranno compilare un form on-line nell’Area servizi del sito web http://servizi.istruzionepiemonte.it. L’operazione andrà fatta entro le ore 16 di ogni giornata.