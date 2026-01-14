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14.01.2026

Scuole superiori, in Sicilia arrivano 41 nuovi indirizzi di studio

Redazione

A partire dall’anno scolastico 2026/27, l’offerta formativa delle scuole superiori siciliane si arricchirà con l’attivazione di 41 nuovi indirizzi di studio. Lo prevede un decreto firmato dall’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano, che autorizza l’avvio dei nuovi percorsi nelle scuole secondarie di secondo grado.

L’obiettivo dell’intervento è ampliare e qualificare le opportunità formative sul territorio, rispondendo in modo più efficace alle esigenze degli studenti e del sistema dell’istruzione. “Il provvedimento – sottolinea l’assessore Turano – conferma la volontà del governo Schifani di potenziare l’offerta formativa in Sicilia, rivolgendosi non solo ai giovani ma anche agli adulti che desiderano conseguire un diploma di scuola superiore. Un ampliamento che consente una scelta più ampia e consapevole dei percorsi di studio”.

Dei 41 nuovi indirizzi, 21 saranno corsi serali e cinque specificamente destinati all’istruzione degli adulti. La distribuzione sul territorio vede l’attivazione di 14 nuovi percorsi a Palermo e provincia, sette nel Catanese, nove nel Messinese, cinque nel Trapanese, due ciascuno nelle province di Agrigento, Siracusa e Caltanissetta, uno in provincia di Enna e uno nel Ragusano.

Il decreto, con l’elenco completo dei corsi suddivisi per provincia, è consultabile online tramite il link ufficiale.

Regione sicilianaScuole superioriSicilia

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Lara La Gatta
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