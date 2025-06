Seconda prova Maturità 2025, matematica allo scientifico: ecco la soluzione dell’esame

Oggi, 19 giugno, si è svolta, dopo la prima prova d’italiano, la seconda prova scritta di ambito disciplinare, diversa per ogni percorso di studi. Al liceo scientifico è uscito lo studio di una funzione con una citazione di Cartesio.

Ai maturandi sono stati sottoposti anche altri problemi, anche in questi casi, con citazioni. Come per esempio Cicerone dal De divinatione, o una attribuita a Platone “La bellezza è mescolare, in giuste proporzioni, il finito e l’infinito”. Cicerone – uscito al Classico – fa quindi doppietta e riesce nell’incredibile impresa di entrare anche nel compito di Matematica per il Liceo Scientifico. Uno degli otto quesiti che completano la traccia – il numero 7 – parte proprio da una sua citazione, tratta dall’opera “De divinatione”.

La soluzione della seconda prova

Un docente di matematica di un liceo della Calabria ha provato a svolgere l’esercizio con ottimi risultati, affermando che il problema non era tanto ostico e che gli studenti non avranno avuto problemi.

Ecco l’esercizio svolto appositamente per i lettore della Tecnica della Scuola.