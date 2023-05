Sei pronto per una caccia al tesoro finanziaria?

Il progetto “Io penso positivo – Educare alla Finanza” continua!

“Io penso positivo” è un progetto rivolto alle studentesse ed agli studenti delle scuole superiori ed è finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e realizzato da Unioncamere con il supporto delle Camere di commercio italiane.

Quest’anno puoi entrare a far parte della Caccia al Tesoro Finanziaria.

Come partecipare? Vai sul sito www.iopensopositivo.eu. Il primo passo è l’iscrizione alla piattaforma e-learning cliccando su “PARTECIPA”. Segui almeno uno dei Live Show (il live show può essere seguito come classe o in maniera autonoma da parte degli studenti), rispondi al breve test per ricevere l’Attestato di 1° livello (entry level). Poi puoi proseguire con altri 4 moduli on line per ottenere l’Attestato di 2° livello (attestato advanced). A questo punto entri direttamente in una classifica nazionale e quindi puoi partecipare alla Caccia al Tesoro Finanziaria, che si terrà nel mese di giugno, e vincere dei premi!

Durante l’edizione precedente del progetto “Io penso positivo- educare alla finanza”:

sono stati circa 1.000 i Giovani che si sono iscritti;

448 giovani hanno ottenuto l’Attestato Entry level e 410 hanno anche ottenuto l’Attestato Advanced;

il progetto ha realizzato 10 “Live Show”, che hanno coinvolto le scuole, gruppi di classe, docenti ed alunni sui temi dell’educazione finanziaria. Più di 2.500 studentesse e studenti, provenienti da 67 scuole di tutta Italia, hanno partecipato ai live show. Tutti i live show sono presenti sul sito del progetto www.iopensopositivo.eu

30 studenti vincitori premiati

Tanti gli argomenti trattati nel corso degli appuntamenti live: sostenibilità e consumo responsabile, gestione dei risparmi e budget personale, microcredito, finanza crowd, risparmi e consumi tra nuovi trend e strumenti utili. Nel percorso di elearning si è parlato di: indipendenza finanziaria, acquisti online, pagamenti digitali, sovraindebitamento, credito al consumo ed altro ancora. Le registrazioni dei live show sono disponibili sul canale Youtube dedicato al progetto.

Questo successo è stato possibile anche grazie alla promozione realizzata sui territori da parte di ben 40 Camere di commercio.

Per saperne di più scrivere a: [email protected]

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO