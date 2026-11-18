Sì, è possibile. L’assegnazione degli incarichi non finisce con le operazioni di inizio anno, perché la normativa permette alle scuole di stipulare contratti a tempo determinato durante tutto l’anno scolastico.
Una volta esaurite le nomine degli Uffici Scolastici Territoriali (UST) da GAE e GPS, la gestione passa ai Dirigenti Scolastici. Per coprire i posti che si liberano in corso d’opera, le scuole utilizzano le Graduatorie d’Istituto (GI) e, se necessario, la procedura dell’interpello, come previsto dall’O.M. 27 del 16 febbraio 2026 e dalla Circolare ministeriale 11814 del 6 maggio 2026.
I Dirigenti Scolastici scorrono le Graduatorie di Istituto di I, II e III fascia per individuare il docente con il punteggio migliore quando devono:
Con la Legge di Bilancio 2026 e la successiva Nota MIM n. 2129 del 27 febbraio 2026 è stato introdotto, per la scuola secondaria, il divieto di nominare supplenti su posto comune per assenze fino a 10 giorni. I dirigenti devono quindi sostituire il docente assente utilizzando prima di tutto l’organico dell’autonomia interno. La chiamata da GI scatta solo per assenze superiori a 10 giorni o per comprovate esigenze didattiche. Resta invece facoltativa la sostituzione interna nella scuola primaria.
Quando le G.I. (Graduatorie d’Istituto) della scuola e degli istituti viciniori sono esaurite, la scuola pubblica un interpello sul proprio sito web e su quello dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Possono rispondere all’avviso tutti gli aspiranti in possesso di abilitazione, specializzazione sul sostegno o del titolo di studio valido per la II fascia GPS, anche se non sono iscritti nelle graduatorie di quella provincia.
I docenti che hanno già accettato una supplenza su uno spezzone hanno diritto a completare l’orario fino al raggiungimento della cattedra intera (25 ore per l’infanzia, 22 + 2 per la primaria e 18 ore per la secondaria).
Chi ha accettato una supplenza breve da GI (Graduatoria d’Istituto) può sempre lasciarla, senza subire sanzioni, per accettare un incarico al 30 giugno o al 31 agosto sempre da Graduatoria d’Istituto. Non possono invece rispondere agli interpelli coloro che hanno già un contratto a tempo determinato in corso (da GAE, GPS o GI) né chi è stato sanzionato per rinuncia alle nomine informatizzate.
I docenti che rinunciano a una chiamata da GI vengono esclusi da quella graduatoria nella sola scuola convocante per l’anno in corso. Chi invece accetta un incarico e poi lo abbandona, salvo gravi e comprovati motivi, viene escluso da tutte le graduatorie (GAE, GPS e GI) per l’intero biennio 2026/2028.
Il servizio svolto su una supplenza anche se ottenuta a metà anno, è valido a tutti gli effetti e produce punteggio:
La durata effettiva dell’incarico determinerà poi il punteggio preciso, calcolato in base alle tabelle ministeriali vigenti.