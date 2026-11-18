Sì, è possibile. L’assegnazione degli incarichi non finisce con le operazioni di inizio anno, perché la normativa permette alle scuole di stipulare contratti a tempo determinato durante tutto l’anno scolastico.

Come funziona il sistema delle supplenze





Una volta esaurite le nomine degli Uffici Scolastici Territoriali (UST) da GAE e GPS, la gestione passa ai Dirigenti Scolastici. Per coprire i posti che si liberano in corso d’opera, le scuole utilizzano le Graduatorie d’Istituto (GI) e, se necessario, la procedura dell’interpello, come previsto dall’O.M. 27 del 16 febbraio 2026 e dalla Circolare ministeriale 11814 del 6 maggio 2026.

Scorrimento delle Graduatorie di Istituto e posti sopravvenuti





I Dirigenti Scolastici scorrono le Graduatorie di Istituto di I, II e III fascia per individuare il docente con il punteggio migliore quando devono:

Sostituire un docente titolare assente per malattia, maternità o altri motivi previsti dal CCNL;

Coprire una cattedra o uno spezzone sopravvenuto in corso d’anno, oppure rimasto vacante dai bollettini di ripescaggio dopo il 31 dicembre (in questo caso l’incarico dura fino al termine delle lezioni).

Assenze brevi nella secondaria





Con la Legge di Bilancio 2026 e la successiva Nota MIM n. 2129 del 27 febbraio 2026 è stato introdotto, per la scuola secondaria, il divieto di nominare supplenti su posto comune per assenze fino a 10 giorni. I dirigenti devono quindi sostituire il docente assente utilizzando prima di tutto l’organico dell’autonomia interno. La chiamata da GI scatta solo per assenze superiori a 10 giorni o per comprovate esigenze didattiche. Resta invece facoltativa la sostituzione interna nella scuola primaria.

L’Interpello





Quando le G.I. (Graduatorie d’Istituto) della scuola e degli istituti viciniori sono esaurite, la scuola pubblica un interpello sul proprio sito web e su quello dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Possono rispondere all’avviso tutti gli aspiranti in possesso di abilitazione, specializzazione sul sostegno o del titolo di studio valido per la II fascia GPS, anche se non sono iscritti nelle graduatorie di quella provincia.

Completamento orario





I docenti che hanno già accettato una supplenza su uno spezzone hanno diritto a completare l’orario fino al raggiungimento della cattedra intera (25 ore per l’infanzia, 22 + 2 per la primaria e 18 ore per la secondaria).

Quando si può lasciare una supplenza





Chi ha accettato una supplenza breve da GI (Graduatoria d’Istituto) può sempre lasciarla, senza subire sanzioni, per accettare un incarico al 30 giugno o al 31 agosto sempre da Graduatoria d’Istituto. Non possono invece rispondere agli interpelli coloro che hanno già un contratto a tempo determinato in corso (da GAE, GPS o GI) né chi è stato sanzionato per rinuncia alle nomine informatizzate.

Sanzioni per rinuncia o abbandono





I docenti che rinunciano a una chiamata da GI vengono esclusi da quella graduatoria nella sola scuola convocante per l’anno in corso. Chi invece accetta un incarico e poi lo abbandona, salvo gravi e comprovati motivi, viene escluso da tutte le graduatorie (GAE, GPS e GI) per l’intero biennio 2026/2028.

Servizio utile





Il servizio svolto su una supplenza anche se ottenuta a metà anno, è valido a tutti gli effetti e produce punteggio:

Nell’aggiornamento delle GPS;

Nelle Graduatorie di Istituto;

Nelle procedure concorsuali che richiedono requisiti di servizio.

La durata effettiva dell’incarico determinerà poi il punteggio preciso, calcolato in base alle tabelle ministeriali vigenti.