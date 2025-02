Settimana nazionale discipline Stem, Valditara: investiti miliardi, nuovo apprendimento induttivo dalla pratica alla teoria, assistenti virtuali per i prof

Ha preso il via il 4 febbraio la Settimana nazionale delle discipline Stem: un appuntamento a cui l’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni e il dicastero bianco di Viale Trastevere tengono molto. “L’obiettivo del governo è rendere la scuola italiana all’avanguardia, a livello mondiale, nella formazione e nella preparazione dei giovani nelle materie Stem“, ha spiegato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

I numeri evidenziano l’impegno governativo verso questo genere di iniziative. “Abbiamo investito 600 milioni di euro per le Stem, per orientare i giovani e colmare i divari di genere, 450 milioni per formare i docenti sulla transizione digitale, 2,1 miliardi per digitalizzare tutte le scuole, con la trasformazione di almeno 100.000 aule in ambienti innovativi e digitali”, ha sottolineato Valditara.

Inoltre, ha aggiunto, nell’ultimo periodo è stata approvata “la riforma dell’insegnamento delle materie Stem nelle scuole, che prevede un apprendimento induttivo e non più deduttivo, partendo cioè dall’osservazione della realtà per arrivare alla teoria”.

Il titolare del Mim spiega anche di avere permesso l’avvio di “laboratori in ogni scuola e la sperimentazione dell’intelligenza artificiale”: a proposito di quest’ultima, ha sottolineato Valditara, “siamo fra i primi Paesi al mondo a proporre l’utilizzo degli assistenti virtuali dei docenti per la didattica”.

Quindi, il ministro dell’Istruzione e del Merito ha ricordato che “la riforma dei programmi scolastici prevede inoltre l’inserimento dell’informatica fin dalle scuole primarie per abituare i bambini ai concetti e al linguaggio base di questa disciplina”: un tema su cui nei giorni scorsi lo stesso Ministro ha risposto alla Camera, per via di un question time.

Infin, Valditara ha ricordato che “con Agenda Sud, Agenda Nord e con la riforma dell’istruzione tecnico-professionale potenziamo lo studio della matematica. Continueremo a lavorare, per innovare la nostra scuola e garantire a ogni studente le condizioni migliori per potersi realizzare”, ha assicurato il responsabile del ministero dell’Istruzione e del Merito.