A Milano sono stati sfregiati i murales di Edith Bruck, Liliana Segre e Sami Modiano realizzati dall’artista contemporaneo aleXsandro Palombo in occasione dell’ottantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz.

Molta amarezza, ha dichiarato l’autore, ha rilasciato in luiquesta azione antisemita, ma soprattutto ha mostrato come la democrazia e i valori di libertà siano in pericolo, testimoniando pure che l’indifferenza è complice di tali scempi.

Sfregiate tutte le stelle di David nel murale che ritrae Edith Bruck e nell’altro in cui appaiono Papa Francesco, Edith Bruck, Liliana Segre e Sami Modiano, mentre sul cartello che indossa Papa Francesco è rimasta intatta la scritta ”Antisemitism is everywhere” l’antisemitismo è ovunque.

Già nei mesi scorsi il precedente murale realizzato dall’artista in Piazzale Loreto a Milano era stato deturpato da ripetute azioni antisemite, i volti della senatrice e di Sami Modiano erano stati sfregiati insieme alle stelle di David.