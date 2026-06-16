Diretta video

Prima Ora | notizie del 16 giugno

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
16.06.2026

Sicilia, 700mila euro per attività estive nelle scuole paritarie

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Come funziona il contributo
Turano: "Una chance di socializzazione contro l'isolamento digitale"

La Regione Siciliana stanzia 700mila euro a favore delle scuole paritarie dell’infanzia e del primo ciclo per l’organizzazione di attività educative nel periodo estivo. Lo prevede una circolare pubblicata dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale.

Come funziona il contributo

I fondi sono destinati ad attività ludico-didattiche, laboratoriali e sportive da svolgersi nei locali scolastici per un massimo di quattro settimane tra luglio e agosto. Per le scuole dell’infanzia il contributo è pari a 70 euro per alunno a settimana; per quelle del primo ciclo scende a 50 euro. In entrambi i casi, è richiesta la frequenza di almeno tre giorni settimanali da parte dello studente e l’assenza di altri finanziamenti pubblici per le medesime attività. Possono presentare domanda i gestori delle scuole paritarie dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con una domanda per ciascuna scuola. Le istanze vanno inviate tramite PEC all’indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it dal 22 giugno, a partire dalle ore 8, fino alle ore 23:59 del 26 giugno.

Turano: “Una chance di socializzazione contro l’isolamento digitale”

L’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano ha commentato: “Continuiamo a investire per costruire un nuovo modo di fare scuola in Sicilia. Con questa circolare sosteniamo le scuole paritarie, che rappresentano una parte rilevante del sistema educativo regionale, dando loro la possibilità di organizzare attività educative a luglio e agosto, come già sperimentato nelle scuole statali, offrendo al contempo ai bambini una chance di socializzazione in più, fondamentale in un’epoca connotata da un crescente isolamento digitale.” La circolare è disponibile sul sito della Regione Siciliana.

Sicilia

Rosa Balistreri, centenario della nascita: 200mila euro alle scuole siciliane che le dedicheranno progetti artistici

Maturità 2026, i dati su studenti e commissari in Sicilia. Il direttore dell’Usr Serra: “Affrontarla con serenità”

Scuola d’estate, il progetto siciliano: attività ludiche e sportive nei mesi di giugno, luglio e agosto

Quando finisce la scuola 2026? La date regione per regione

Sicilia, dalla Regione 800 mila euro per portare il teatro nelle scuole

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Un dirigente: “Professione docente parcheggio sociale, ho conosciuto tanti colleghi capaci ma alla lunga demotivati”

Redazione

Rifiuti abbandonati davanti a una scuola a Pomigliano d’Arco, individuati quattro “zozzoni”: uno ha solo 16 anni

Redazione

Docente uccisa dal nipote, trovato corpo. La scuola dei suoi alunni: chi non si sente di fare l’esame di terza media può spostarlo

Redazione

Mobilità 2026/2027, 82.416 i posti vacanti in organico di diritto: i dati

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata