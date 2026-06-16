Sicilia, 700mila euro per attività estive nelle scuole paritarie

La Regione Siciliana stanzia 700mila euro a favore delle scuole paritarie dell’infanzia e del primo ciclo per l’organizzazione di attività educative nel periodo estivo. Lo prevede una circolare pubblicata dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale.

Come funziona il contributo

I fondi sono destinati ad attività ludico-didattiche, laboratoriali e sportive da svolgersi nei locali scolastici per un massimo di quattro settimane tra luglio e agosto. Per le scuole dell’infanzia il contributo è pari a 70 euro per alunno a settimana; per quelle del primo ciclo scende a 50 euro. In entrambi i casi, è richiesta la frequenza di almeno tre giorni settimanali da parte dello studente e l’assenza di altri finanziamenti pubblici per le medesime attività. Possono presentare domanda i gestori delle scuole paritarie dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con una domanda per ciascuna scuola. Le istanze vanno inviate tramite PEC all’indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it dal 22 giugno, a partire dalle ore 8, fino alle ore 23:59 del 26 giugno.

Turano: “Una chance di socializzazione contro l’isolamento digitale”

L’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano ha commentato: “Continuiamo a investire per costruire un nuovo modo di fare scuola in Sicilia. Con questa circolare sosteniamo le scuole paritarie, che rappresentano una parte rilevante del sistema educativo regionale, dando loro la possibilità di organizzare attività educative a luglio e agosto, come già sperimentato nelle scuole statali, offrendo al contempo ai bambini una chance di socializzazione in più, fondamentale in un’epoca connotata da un crescente isolamento digitale.” La circolare è disponibile sul sito della Regione Siciliana.