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14.07.2026

“Così abbiamo trionfato ai Mondiali di Robotica in Corea”: i vincitori del “Boggio Lera” di Catania a “Logos” – INTERVISTA

Valerio Musumeci
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Hanno trionfato a Robocup, i mondiali di Robotica educativa, appena conclusi in Corea del Sud, con un progetto basato sull’intelligenza artificiale e il riconoscimento dell’Iride. Un successo che ha attirato anche l’attenzione del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che li ha invitati a Roma. Parliamo dei ragazzi del liceo “Boggio Lera” di Catania – Emma Oddo, Simone Previti, Andrea Consalvo e Giovanni Misenti, guidati dai docenti Carmelo Maccora e Massimo Marletta – che hanno conquistato il titolo mondiale nella sezione “OnStage Advanced”, che unisce tecnologia, recitazione e spettacolo. 

A raccontare l’avventura ai microfoni di Tecnica della Scuola, a poche ore dal ritorno da Seul, sono lo studente Giovanni Misenti e il docente Carmelo Maccora, in rappresentanza di tutto il team. “Il nostro spettacolo aveva per tema gli Avengers”, ha spiegato Misenti, “con una storia raccontata attraverso diversi strumenti tecnologici. Il futuro? Penso di continuare in questo settore anche dopo la scuola. “Come liceo siamo impegnati sui progetti di robotica dal lontano 2008“, ha aggiunto Maccora. “Questo risultato non rappresenta un punto di arrivo ma di partenza, perché adesso si tratta di difendere il titolo“.

Un obiettivo non da poco, che i ragazzi del “Boggio Lera” – anche grazie al supporto della dirigente scolastica Valeria Alfia Pappalardo, che ha creduto da subito nelle iniziative sulla robotica, spesso lottando contro la penuria di finanziamenti privati e pubblici – sono determinati a conseguire. L’appuntamento, insomma, è alle prossime competizioni nazionali e internazionali. Il racconto del mondiale di Seul, invece, è nella nuova puntata di “Logos, Storie e parole del mondo della scuola”, disponibile sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sul portale di Tecnica della Scuola.

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