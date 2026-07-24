Registrati
Diretta video

Prima Ora - Notizie del 24 luglio

Attualità
24.07.2026

A Santa Margherita del Belice “l’Officina del racconto” per coinvolgere le scuole del territorio, in omaggio a Tomasi di Lampedusa

Pasquale Almirante
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Il 31 luglio, in occasione del premio internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, che si svolgerà a Santa Margherita del Belice il 1° agosto 2026 nelle piazza grande della suggestiva cittadina descritta nel Gattopardo, nel corso della quale sarà premiato il romanzo dello scrittore e sceneggiatore francese Éric Vuillard, “L’ordine del giorno” (edizioni e/o), avrà pure luogo la cerimonia di consegna dei premi dei vincitori del concorso l’ “Officina del Racconto”, un progetto che coinvolge i giovani del territorio nell’arte della scrittura creativa, attraverso laboratori dedicati al racconto e alla narrazione.
Sono 39 i racconti presentati quest’anno, i quali hanno coinvolto gli studenti delle scuole del territorio grazie all’interessamento e alla grande passione dei dirigenti scolastici, degli  insegnanti e dei coordinatori del progetto.

Le scuole principalmente impegnate sono gli istituti scolastici secondari (di primo e secondo grado) della Valle del Belice e delle aree limitrofe.

L’obiettivo del progetto è quello coinvolgere i giovani studenti come scrittori attivi attraverso laboratori di scrittura creativa e narrazione per valorizzare la memoria del territorio, mentre vengono pure tracciate le opere esemplari dei grandi autori legati al territorio, come Tomasi di Lampedusa, Elsa Morante, Danilo Dolci, Leonardo Sciascia, incentrate su resistenza, memoria, identità e nuove generazioni.

Nel corso della premiazione degli studenti vincitori, il 31 luglio, Nicoletta Polo Lanza Tomasi incontrerà il pubblico, illustrando i lavori di recupero della biblioteca letteraria di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, tornata alla luce nella sua ultima dimora in via Butera a Palermo.

Domenica 2 agosto, invece, con “La Cucina del Gattopardo”, si darà invece vita ad un viaggio tra sapori, tradizioni, e suggestioni enogastronomiche per celebrare la cultura siciliana. La serata sarà allietata dalla musica jazz del Giuseppe Cucchiara Quartet.

EventiSicilia

Festival del Gattopardo, Premio Letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa a Éric Vuillard con il suo “L’ordine del giorno”

Strage di Cutro, USR Calabria: la par condicio della circolare Valditara non riguarda eventi con un significato di alto valore umanitario

Oggi è il solstizio: inizia l’inverno astronomico, ma pure il percorso verso la primavera

Il 2 novembre 1975 il cadavere di Pasolini veniva rinvenuto all’Idroscalo di Ostia

Domani, 2 ottobre, la festa dei nonni

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

La “vecchia” questione del blocco dell’anno 2013 per il personale della scuola. Per risolverla ci vogliono molti soldi e poche chiacchiere

Adalberto Reggiani

Prima di punire i ragazzi, chiediamoci dove erano gli adulti

Redazione

Domande di assegnazione provvisoria 2026/2027, fare attenzione all’atto di notifica per eventuale reclamo

Lucio Ficara

Dirigenti scolastici: 500 euro di aumento

I lettori ci scrivono
vai alla ricerca avanzata