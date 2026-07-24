A Santa Margherita del Belice “l’Officina del racconto” per coinvolgere le scuole del territorio, in omaggio a Tomasi di Lampedusa

Il 31 luglio, in occasione del premio internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, che si svolgerà a Santa Margherita del Belice il 1° agosto 2026 nelle piazza grande della suggestiva cittadina descritta nel Gattopardo, nel corso della quale sarà premiato il romanzo dello scrittore e sceneggiatore francese Éric Vuillard, “L’ordine del giorno” (edizioni e/o), avrà pure luogo la cerimonia di consegna dei premi dei vincitori del concorso l’ “Officina del Racconto”, un progetto che coinvolge i giovani del territorio nell’arte della scrittura creativa, attraverso laboratori dedicati al racconto e alla narrazione.

Sono 39 i racconti presentati quest’anno, i quali hanno coinvolto gli studenti delle scuole del territorio grazie all’interessamento e alla grande passione dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e dei coordinatori del progetto.

Le scuole principalmente impegnate sono gli istituti scolastici secondari (di primo e secondo grado) della Valle del Belice e delle aree limitrofe.

L’obiettivo del progetto è quello coinvolgere i giovani studenti come scrittori attivi attraverso laboratori di scrittura creativa e narrazione per valorizzare la memoria del territorio, mentre vengono pure tracciate le opere esemplari dei grandi autori legati al territorio, come Tomasi di Lampedusa, Elsa Morante, Danilo Dolci, Leonardo Sciascia, incentrate su resistenza, memoria, identità e nuove generazioni.

Nel corso della premiazione degli studenti vincitori, il 31 luglio, Nicoletta Polo Lanza Tomasi incontrerà il pubblico, illustrando i lavori di recupero della biblioteca letteraria di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, tornata alla luce nella sua ultima dimora in via Butera a Palermo.

Domenica 2 agosto, invece, con “La Cucina del Gattopardo”, si darà invece vita ad un viaggio tra sapori, tradizioni, e suggestioni enogastronomiche per celebrare la cultura siciliana. La serata sarà allietata dalla musica jazz del Giuseppe Cucchiara Quartet.