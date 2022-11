Sicurezza a scuola: le responsabilità dei dirigenti scolastici in caso di incidenti o eventi imprevedibili

Sicurezza a scuola: le responsabilità dei dirigenti scolastici in caso di incidenti...

Gli incidenti a scuola e le situazioni anomale sono all’ordine del giorno. Basta pensare ai recenti crolli negli istituti scolastici, o agli incidenti che producono danni fisici in studenti o personale scolastico. In quali casi le responsabilità di ciò che accade ricadono sui dirigenti scolastici? ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI AL CORSO

Chiunque voglia diventare dirigente scolastico o ha assunto questo ruolo da poco deve necessariamente conoscere il proprio ambito di competenza, i propri diritti, i propri doveri e soprattutto le proprie responsabilità.

Il dirigente scolastico è chiamato a svolgere un ruolo non delegabile rispetto alla normativa in materia di sicurezza. E’ suo compito gestire i rapporti con l’Ente Locale, formare e informare il personale, educare allieve e allievi a prevenire situazioni di rischio e ad assumere comportamenti responsabili. Il corso propone azioni, modelli, suggerimenti strategie che il dirigente scolastico deve attivare per prevenire i rischi e garantire la sicurezza.

I punti su cui i dirigenti scolastici devono essere preparati sono i seguenti:

I rapporti con l’Ente Locale per la gestione dell’edifico scolastico

Valutazione dei rischi in ambito scolastico

Redazione del D.V.R (Documento di Valutazione dei Rischi)

Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Incendi: come individuarlo

Il ruolo del Medico competente

Organizzazione della squadra per la sicurezza

La riunione periodica

Gli addetti alla gestione delle emergenze e i preposti

I Dispositivi di protezione Individuale (DPI) necessari al personale scolastico per le svolgimento delle loro mansioni

La formazione e l’informazione per dipendenti e studenti

Il Piano d’Emergenza e le prove di evacuazione

Gli obiettivi che si pone il corso sono:

Conoscere le principali azioni e procedure da porre in essere per garantire la sicurezza a scuola

Sapere organizzare una squadra

Conoscere le procedure per individuare il RSPP e il medico competente

Sapere organizzare la formazione del personale

Sapere gestire l’emergenza

Il corso

Su questi argomenti il corso Sicurezza a scuola: responsabilità del ds e azioni di prevenzione, a cura di Salvatore Impellizzeri, in programma dal 22 novembre.

Il corso di preparazione al concorso per dirigente scolastico

Il corso di 30 ore articolato in 8 moduli affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma d’esame, a cura di Elena Cappai, Anna Maria Di Falco, Marco Guastavigna, Reginaldo Palermo, Giovanni Rapisarda, è destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

Il corso di preparazione al concorso Dsga

In questo corso di 15 ore articolato in 9 moduli, a cura di Anna Maria Di Falco, Alfio Girgenti e Reginaldo Palermo, viene approfondito lo studio del diritto e della normativa scolastica, come richiesto dal programma d’esame (Allegato B del D.M. 863 del 18/12/2018).

Le proposte della Tecnica della Scuola nell’ambito della formazione

Quali corsi? A chi sono rivolti?

La Tecnica della Scuola, che opera nel settore scolastico da oltre 70 anni al fianco di docenti e personale, dal 2012 è ente di formazione accreditato dal Ministero dell’Istruzione. La Casa Editrice propone un’ampia offerta formativa tra webinar dedicati ai docenti che vogliono aggiornarsi o approfondire specifiche tematiche, percorsi in e-learning, certificazioni, corsi rivolti alle scuole e corsi di preparazione ai concorsi per aspiranti docenti e dirigenti.

Come iscriversi?

I corsi, a cui è possibile iscriversi anche sulla piattaforma Sofia, sono acquistabili con Carta del Docente. Al termine di ogni percorso è prevista l’emissione di un attestato di partecipazione.

Chi tiene i corsi?

I corsi organizzati dalla Casa Editrice sono in costante aggiornamento, per rispecchiare le reali e concrete esigenze di docenti e dirigenti o aspiranti tali. Queste sono individuate da un team di esperti e formatori con competenze consolidate nel campo della formazione, pronto a garantire supporto costante per i partecipanti ai percorsi formativi.