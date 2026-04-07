Sicurezza nelle scuole: il ruolo centrale del dirigente scolastico

Garantire la sicurezza all’interno degli edifici scolastici non è soltanto un obbligo normativo, ma una responsabilità concreta e quotidiana che coinvolge in prima linea il dirigente scolastico. Figura chiave del sistema educativo, il dirigente non si limita infatti alla gestione amministrativa e didattica dell’istituto, ma assume un ruolo determinante anche in materia di tutela della salute e della sicurezza di studenti, docenti e personale.

Il dirigente come datore di lavoro

In base alla normativa vigente, il dirigente scolastico è equiparato al datore di lavoro. Questo significa che su di lui ricade la responsabilità generale dell’organizzazione della sicurezza all’interno della scuola.

Tra i suoi compiti principali vi è innanzitutto la valutazione dei rischi presenti negli ambienti scolastici. Tale attività si concretizza nella redazione e nell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), uno strumento fondamentale per individuare potenziali pericoli e pianificare adeguate misure di prevenzione.

Formazione e cultura della prevenzione

Accanto alla valutazione dei rischi, il dirigente scolastico deve garantire la formazione e l’informazione di tutto il personale. Docenti e collaboratori scolastici devono essere adeguatamente preparati ad affrontare situazioni di emergenza, conoscere le procedure di evacuazione e utilizzare correttamente eventuali dispositivi di sicurezza. In questo contesto, il personale deve seguire corsi di formazione specifici.

Gestione delle emergenze

Un altro aspetto cruciale riguarda la gestione delle emergenze. Il dirigente scolastico ha il compito di predisporre piani di evacuazione chiari ed efficaci, verificandone periodicamente l’efficacia attraverso prove pratiche. Deve inoltre nominare le figure responsabili della sicurezza, come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), gli addetti al primo soccorso e gli incaricati antincendio, assicurandosi che ciascuno svolga correttamente il proprio ruolo.

Controllo degli edifici e collaborazione con gli enti locali

Non meno importante è la vigilanza sulle condizioni strutturali degli edifici. Sebbene la manutenzione degli immobili scolastici sia spesso di competenza degli enti locali, il dirigente ha il dovere di segnalare tempestivamente eventuali criticità e di adottare misure organizzative per ridurre i rischi, anche limitando l’uso di spazi non sicuri.

Un garante della sicurezza scolastica

Il dirigente scolastico si configura dunque come un vero e proprio garante della sicurezza. La sua azione richiede competenze giuridiche, organizzative e relazionali, oltre a una costante attenzione ai cambiamenti normativi e alle esigenze specifiche dell’istituto. In un contesto complesso come quello scolastico, la sicurezza non può essere considerata un adempimento formale, ma deve diventare parte integrante della gestione quotidiana.