Sicurezza stradale: la vita non ha il tasto ‘Replay’

In occasione della “Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada”, che quest’anno si celebrerà domenica 16 novembre, l’Automobile Club Catania ha preso parte al convegno “La tua vita non ha il Replay”, promossa dalle associazioni Cespo e 22 Vintage-Scordia, presso l’aula magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘E. Majoran, alla presenza degli studenti delle scuole del territorio: l’Istituto Omnicomprensivo ‘P. Carrera’ di Militello Val di Catania e gli Istituti Comprensivi ‘G. Verga’ e ‘S. Basso’.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, con l’obiettivo di trasmettere ai più giovane maggiore consapevolezza delle regole, dei rischi e dei comportamenti corretti da adottare alla guida e come utenti della strada

Illustrati ai ragazzi dati, testimonianze ed esempi concreti sui fattori che più spesso determinano incidenti gravi o mortali, compresi distrazioni, uso scorretto dello smartphone, abuso di alcol o sostanze, e mancato rispetto delle norme di comportamento e dei limiti di velocità.

La prevenzione e l’educazione dunque rappresentano la prima e più efficace forma di tutela della vita, a cui si aggiunge il ruolo centrale delle scuole e delle famiglie nel diffondere una cultura della responsabilità. “Ogni scelta che facciamo in strada può salvare o mettere in pericolo una vita”, questo il motivo centrale dell’incontro.

Il convegno ha visto la partecipazione anche di amministratori locali, dirigenti scolastici, forze dell’ordine, operatori del soccorso e specialisti del settore

ACI Catania, per suo conto, rinnova il proprio impegno a fianco delle istituzioni, delle associazioni e della comunità scolastica per diffondere, soprattutto tra i più giovani, una cultura della mobilità consapevole e sicura. Perché, come ricorda il titolo dell’iniziativa, la vita non ha il replay.