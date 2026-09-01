SICURNAUTI Docenti e Dirigenti per la sicurezza digitale a scuola: ma il kit non c’è

Sicurnauti, raggiungibile sul portale UNICA del MIM, si presenta come il nuovo percorso che aiuta studenti, famiglie e docenti e dirigenti scolastici a comprendere l’importanza della sicurezza informatica e a diventare sempre più consapevoli delle minacce online, permettendo così di agire in prima linea nel percorso di difesa alle minacce cyber sempre in evoluzione.

Ne abbiamo parlato ieri presentando le sezioni per studenti e per genitori che sono pubbliche, oltre che disponibili nell’area privata di Unica. Oggi invece presentiamo la sezione dei materiali rivolti a Ds e docenti cui si accede solo dall’area privata, quindi dopo essersi loggati.

Ricordiamo che l’iniziativa Sicurnauti, come scrive la pagina del sito, è stata avviata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza di studenti, genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, dirigenti scolastici/coordinatori didattici e personale docente sui rischi e le minacce presenti nel web. Attraverso contenuti multimediali e info-formativi consultabili dalle aree private degli utenti, Sicurnauti mira a promuovere comportamenti responsabili nell’uso delle tecnologie digitali.

Il kit per ds e docenti

Nella parte pubblica – di sola presentazione – la sezione dedicata a DS e personale docente dice che ci troviamo di fronte ad un formato diverso rispetto ai kit per studenti e genitori: qui il contenuto non è fatto di video con infografiche ma di brochure.

La pagina pubblica presenta in anteprima i 12 temi consultabili mediante accesso all’area privata da parte dell’utente:

1.La sicurezza informatica: consapevolezza sui principali rischi informatici, diffusione della cultura della cyber sicurezza a scuola

2. Il social engineering. tecniche di attacco sociale più diffuse, buone pratiche per prevenire la manipolazione

3. Attenzione ai click: prevenzione degli attacchi di phishing

4. L’autenticazione sicura: sistemi di autenticazione per salvaguardare l’identità digitale

5. L’Intelligenza Artificiale in sicurezza: rischi di un uso scorretto/non controllato dell’IA, conseguenze individuali e sociali

6. Festeggia in sicurezza: protezione dalle truffe online nel periodo natalizio, riconoscere siti non ufficiali e messaggi sospetti

7. La sicurezza dei dispositivi mobili: buone pratiche per un uso consapevole e sicuro dei dispositivi mobili

8. L’utilizzo sicuro dei contenuti multimediali: prevenzione dei rischi legati a manipolazione foto, deepfake e loro diffusione

9. L’uso consapevole delle e-mail: uso sicuro della posta elettronica, protezione dati personali, riconoscimento di messaggi sospetti e truffe

10. La conservazione dei dati ed il backup: gestione corretta dei file, prevenzione di perdite/accessi non autorizzati, uso di backup regolari

11. La gestione e la risposta agli incidenti informatici: come affrontare un incidente informatico in modo consapevole, efficace e organizzato

12. Gli abbonamenti digitali e i servizi online: i rischi nascosti: gestione degli abbonamenti online, evitare costi imprevisti, offerte ingannevoli, protezione dati di pagamento

Gli ultimi due moduli (11 e 12) sono definiti in arrivo, con date di rilascio programmate per il 17 settembre e il 19 ottobre 2026.

I materiali non sono ancora stati pubblicati

A fronte di tanta precisione lascia un po’ stupiti il fatto che ad oggi, 1° settembre, inizio dell’anno scolastico 2026/27, dalla pagina riservata non sia possibile ad accedere a nessun materiale tra quelli promessi. Abbiamo verificato alle ore 8.37 di oggi 1 settembre e i ds e gli insegnanti che accedono con il loro account trovano un avviso grafico che avverte di “tornare a consultare la sezione più avanti”.

E la cosa è abbastanza strana visto che l’iniziativa Sicurnauti è stata presentata e lanciata dal MIM a ottobre 2025 (qui l’articolo di allora del La Tecnica della scuola) e quindi quasi un anno fa.

Un altro aspetto merita poi di essere segnalato. I temi affrontati nella sezione dirigenti e docenti sono più orientati alla gestione organizzativa e alla responsabilità istituzionale (incidenti informatici, backup, cultura della sicurezza a scuola) rispetto ai contenuti più “di base” rivolti a studenti e famiglie. E proprio per questo non si comprende il motivo per il quale i materiali non vengano resi disponibili direttamente anche a DSGA e personale amministrativo e tecnico oltre che agli operatori e agli scolastici. Tutto personale che in un modo o nell’altro interviene quotidianamente nella gestione organizzativa della scuola.