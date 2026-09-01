Studenti sempre più isolati tra bullismo e pressione sociale: cosa possono fare i docenti? Il corso gratuito di Fondazione Paoletti

Crescere in un mondo complesso, iperconnesso e veloce mette oggi gli adolescenti di fronte a sfide quotidiane impegnative: ansia, isolamento, pressione sociale, bullismo e una relazione spesso difficile con il digitale. In questo contesto, la scuola ha l’opportunità di diventare il luogo d’elezione per imparare ad affrontare queste difficoltà.
“Prefigurare il Futuro” è il percorso formativo gratuito ideato da Fondazione Patrizio Paoletti (ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito) e rivolto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni e all’intera comunità scolastica per sviluppare resilienza, benessere e progettualità.
La resilienza di un adolescente non si costruisce in solitudine, ma si coltiva attraverso la qualità delle relazioni e dei contesti in cui cresce. Per questo motivo il progetto coinvolge attivamente tre figure chiave in un percorso parallelo:
Il percorso si fonda sulla ricerca neuroscientifica e neuropsicopedagogica della Fondazione, traducendo le scoperte sul funzionamento del cervello in strumenti pratici per la quotidianità. Al centro del progetto vi è il programma delle 10 Chiavi della Resilienza, progettato per allenare risorse essenziali come l’attenzione, la volontà, la motivazione e la consapevolezza emotiva.
I ragazzi impareranno ad affrontare ansia e solitudine, a vivere un rapporto consapevole con il web attraverso il “detox digitale” e a indirizzare le proprie capacità per immaginare e progettare il proprio domani. La validità scientifica del progetto è garantita dal monitoraggio costante realizzato in collaborazione con l’Università di Padova.
Il progetto propone una formula blended flessibile che unisce tecnologia, presenza ed esperienza diretta:
Per supportare insegnanti e genitori nella comprensione del mondo degli adolescenti, la Fondazione propone anche un ciclo di webinar gratuiti focalizzati sull’azione e sulla prevenzione del disagio:
Su questi argomenti il webinar introduttivo online il 22 settembre.
La partecipazione a “Prefigurare il Futuro” è completamente gratuita, ma i posti sono limitati. Non perdere l’opportunità di offrire questo prezioso percorso di crescita al tuo istituto scolastico.
Per ricevere informazioni dettagliate o per iscrivere la tua scuola, contatta subito la Segreteria della Fondazione Patrizio Paoletti: