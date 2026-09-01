Studenti sempre più isolati tra bullismo e pressione sociale: cosa possono fare i docenti? Il corso gratuito di Fondazione Paoletti

Crescere in un mondo complesso, iperconnesso e veloce mette oggi gli adolescenti di fronte a sfide quotidiane impegnative: ansia, isolamento, pressione sociale, bullismo e una relazione spesso difficile con il digitale. In questo contesto, la scuola ha l’opportunità di diventare il luogo d’elezione per imparare ad affrontare queste difficoltà.

“Prefigurare il Futuro” è il percorso formativo gratuito ideato da Fondazione Patrizio Paoletti (ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito) e rivolto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni e all’intera comunità scolastica per sviluppare resilienza, benessere e progettualità.

Una scuola, tre protagonisti

La resilienza di un adolescente non si costruisce in solitudine, ma si coltiva attraverso la qualità delle relazioni e dei contesti in cui cresce. Per questo motivo il progetto coinvolge attivamente tre figure chiave in un percorso parallelo:

Studenti: al centro del percorso per sviluppare autoconsapevolezza, gestire le emozioni e contrastare l’isolamento.

al centro del percorso per sviluppare autoconsapevolezza, gestire le emozioni e contrastare l’isolamento. Docenti: affiancati nell’acquisizione e nell’utilizzo quotidiano di strumenti educativi d’avanguardia.

affiancati nell’acquisizione e nell’utilizzo quotidiano di strumenti educativi d’avanguardia. Genitori: coinvolti per favorire un dialogo intergenerazionale ed educativo più efficace.

La mente si allena: il metodo scientifico e le “10 Chiavi della Resilienza”

Il percorso si fonda sulla ricerca neuroscientifica e neuropsicopedagogica della Fondazione, traducendo le scoperte sul funzionamento del cervello in strumenti pratici per la quotidianità. Al centro del progetto vi è il programma delle 10 Chiavi della Resilienza, progettato per allenare risorse essenziali come l’attenzione, la volontà, la motivazione e la consapevolezza emotiva.

I ragazzi impareranno ad affrontare ansia e solitudine, a vivere un rapporto consapevole con il web attraverso il “detox digitale” e a indirizzare le proprie capacità per immaginare e progettare il proprio domani. La validità scientifica del progetto è garantita dal monitoraggio costante realizzato in collaborazione con l’Università di Padova.

Come si articola il percorso

Il progetto propone una formula blended flessibile che unisce tecnologia, presenza ed esperienza diretta:

Durata triennale: il percorso si tiene da novembre 2026 ad aprile 2027, con la possibilità per le scuole di rinnovare l’adesione per tre intere annualità.

il percorso si tiene da novembre 2026 ad aprile 2027, con la possibilità per le scuole di rinnovare l’adesione per tre intere annualità. Ore di formazione: nel triennio sono previste complessivamente 43 ore per gli studenti, 34 ore per gli insegnanti e 25 ore per i genitori.

nel triennio sono previste complessivamente 43 ore per gli studenti, 34 ore per gli insegnanti e 25 ore per i genitori. Strumenti pratici: videolezioni, incontri live, materiali didattici pronti all’uso in classe e un’esclusiva piattaforma online sempre accessibile.

videolezioni, incontri live, materiali didattici pronti all’uso in classe e un’esclusiva piattaforma online sempre accessibile. Esperienza immersiva: il programma include anche un workshop residenziale immersivo in Umbria, sulle colline del Subasio, per sperimentare in prima persona i temi del progetto.

il programma include anche un workshop residenziale immersivo in Umbria, sulle colline del Subasio, per sperimentare in prima persona i temi del progetto. PCTO: su richiesta delle scuole secondarie di secondo grado, il percorso può essere inserito tra le attività di PCTO. Al termine, viene rilasciato un attestato di partecipazione accreditato dal MIM.

Incontri di approfondimento: un ciclo di webinar gratuiti

Per supportare insegnanti e genitori nella comprensione del mondo degli adolescenti, la Fondazione propone anche un ciclo di webinar gratuiti focalizzati sull’azione e sulla prevenzione del disagio:

5 novembre 2026: Ma cosa gli passa per la testa? Viaggio nel cervello adolescente tra emozioni, relazioni e resilienza.

Ma cosa gli passa per la testa? Viaggio nel cervello adolescente tra emozioni, relazioni e resilienza. 24 novembre 2026: Quando il gruppo diventa branco. Comprendere bullismo e dinamiche di gruppo per interrompere la violenza e superare l’isolamento.

Quando il gruppo diventa branco. Comprendere bullismo e dinamiche di gruppo per interrompere la violenza e superare l’isolamento. 10 dicembre 2026: Sempre connessi, davvero in relazione? Adolescenti tra tecnologia, web e relazioni: riconoscere i rischi e valorizzare le opportunità.

Il webinar introduttivo

Su questi argomenti il webinar introduttivo online il 22 settembre.

⏳ SCADENZE DA RICORDARE

Chiusura delle adesioni: le scuole interessate devono inviare la propria candidatura entro e non oltre il 30 ottobre 2026 .

le scuole interessate devono inviare la propria candidatura entro e non oltre il . Periodo di svolgimento: da Novembre 2026 ad Aprile 2027.

Porta il progetto nella tua scuola

La partecipazione a “Prefigurare il Futuro” è completamente gratuita, ma i posti sono limitati. Non perdere l’opportunità di offrire questo prezioso percorso di crescita al tuo istituto scolastico.

Per ricevere informazioni dettagliate o per iscrivere la tua scuola, contatta subito la Segreteria della Fondazione Patrizio Paoletti: