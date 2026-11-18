Mentre la legge sul divieto di accesso ai social per i minori sembra in dirittura d’arrivo, i diretti interessati sorprendono: approvano le restrizioni e le vorrebbero estese a chatbot, videogiochi e app di messaggistica. Lo rivela un’indagine di Skuola.net su 1.000 ragazze e ragazzi tra i 10 e i 24 anni.

Un consenso quasi plebiscitario

Il 93% dei giovani è favorevole a fissare un limite d’età per le piattaforme: il 61% su tutta la linea, il 32% solo per i canali meno adatti ai più piccoli. Appena il 7% boccia l’idea. Le differenze emergono con l’età. Tra i 10-13enni, i primi a essere colpiti dal divieto, l’appoggio al blocco generalizzato scende al 50%, contro il 57% dei 14-17enni e il 71% dei 18-24enni. Questi ultimi, già passati da una vita digitale senza regole, credono che paletti chiari aiutino i più piccoli a stare online in modo più sano.

La richiesta si allarga a IA e giochi

Lo sguardo dei ragazzi va oltre i feed. Il 90% è favorevole a introdurre tutele anche per i chatbot di intelligenza artificiale, i siti di giochi e scommesse e le app di messaggistica. Il campione si divide quasi a metà: il 46% vuole un’età minima “assolutamente”, per ogni servizio, mentre il 44% la limiterebbe ai contesti più rischiosi. Anche qui pesa l’età: il 54% dei 10-13enni preferisce limitare i divieti alle app più pericolose, mentre il 56% dei 18-24enni chiede regole rigorose per tutto il panorama digitale.

Soglia a 14 anni, ma la privacy viene prima

Sulla cifra giusta i giovani sono pragmatici: il 76% indica una soglia tra i 14 e i 16 anni. In testa ci sono i 14 anni (33%), seguiti da 15 (22%) e 16 (21%), mentre solo il 5% arriverebbe ai 18. I preadolescenti invece scelgono i 16 anni (24%) e poi i 13 (21%). Il 78% accetta anche sistemi di verifica dell’età, ma per il 54% solo a fronte di garanzie ferree sulla privacy e sui dati personali.