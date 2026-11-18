La polizia Postale ha identificato negli Stati Uniti l’uomo il cui nome compariva nella firma delle email di minaccia inviate alle scuole italiane. L’Fbi però esclude un suo coinvolgimento nell’invio massivo dei messaggi e il mistero sugli autori resta aperto.

Le mail e le evacuazioni

Le indagini sono partite dopo gli allarmi bomba arrivati l’11, 12 e 16 novembre a oltre 10mila istituti scolastici italiani, tra cui numerose scuole della provincia di Napoli. Le evacuazioni sono state più di 300. Le comunicazioni, salvo alcune eccezioni, erano firmate “Mikhail Andropov”, pseudonimo di un soggetto che si presentava come leader del cosiddetto “Vilayat del Misoginistan”. Una denominazione che richiama il terrorismo jihadista e la sottocultura radicale misogina russa dello “Stato Maschile”.

Un uomo dell’Arizona

Come riporta il Corriere, l’identificazione è opera della polizia Postale, con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia e le autorità statunitensi. Si chiama G.B., vive a Phoenix, in Arizona, e usava online lo pseudonimo Andropov per ragioni di sicurezza personale. A mettere gli investigatori sulla pista giusta è stato il centro operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, coordinato dalla Procura partenopea, che ha approfondito una Pec ricevuta anche dall’ambasciata italiana a Washington.

L’estraneità e l’identità usata da altri

Nella Pec, l’uomo denunciava l’utilizzo improprio della propria identità digitale. Dichiarava di vivere negli Stati Uniti, di usare lo pseudonimo per tutelarsi e di essere completamente estraneo alle minacce, dopo essere stato contattato sui social da giovani italiani preoccupati. L’Fbi ha confermato che non c’entra con l’invio delle mail, e ora gli inquirenti devono capire chi ci sia davvero dietro gli allarmi.