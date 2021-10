SONDAGGIO – Il Pnrr porterà oltre 17 miliardi alla scuola: per cosa vanno spesi?

La macchina organizzativa per l’investimento di oltre 17 miliardi del Recovery plan è partita: dopo il Consiglio dei ministri del 7 ottobre, che ha fissato la cabina di regia a Palazzo Chigi, è subito partito il toto-spesa.

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha comunicato che i primi investimenti del Pnrr verranno destinati agli asili nido, nell’ottica di favorire una maggiore uguaglianza di opportunità tra uomini e donne nel nostro Paese. Gli ultimi fondi serviranno per digitalizzare le scuole e per ridurre la dispersione scolastica.

Asili Nido Costruzione e messa in sicurezza delle scuole Palestre e mense Estensione del tempo pieno Infrastrutture e formazione sul digitale Interventi per ridurre la dispersione scolastica (specie del Mezzogiorno) Riduzione del numero di alunni per classe

Ma spieghiamo meglio il progetto del Ministro. Nella giornata del 7 ottobre, in conferenza stampa con il Presidente del Consiglio Mario Draghi, Patrizio Bianchi ha annunciato il suo piano, che consta di 2 ambiti: riforme e investimenti.

Riforme

Riforme dedicate agli alunni:

riforma dei tecnici e professionali

riforma degli istituti tecnici superiori

riforma dell’orientamento, a partire dalla scuola media

Riforme dedicate agli insegnanti:

reclutamento, con attenzione ai tirocini

formazione iniziale degli insegnanti

formazione in servizio e continua

Riorganizzazione dell’intero sistema scolastico, con attenzione a:

dimensionamento degli istituti

numerosità delle classi

Investimenti

I due ambiti di investimento saranno: gli ambienti della nuova didattica; e i contenuti della nuova didattica.

Ambienti della nuova didattica (13 miliardi di euro):

asili nido

messa in sicurezza delle scuole

mense e palestre

estensione del tempo pieno

riduzione dei divari territoriali

Its

Contenuti della nuova didattica (5,4 miliardi di euro):

formazione sulla didattica digitale

attenzione alle nuove scienze

I primi 5 miliardi

Ecco come verranno ripartiti i primi 5 miliardi (i bandi annunciati entro novembre) secondo il comunicato del Governo:

3 miliardi destinati a nuovi asili nido , aggiuntivi rispetto ai 700 milioni per progetti in essere e 900 milioni in conto corrente per sostenere gli enti nella gestione.

, aggiuntivi rispetto ai 700 milioni per progetti in essere e 900 milioni in conto corrente per sostenere gli enti nella gestione. 800 milioni per la costruzione di scuole nuove , altamente sostenibili e adeguate a una didattica innovativa per gli studenti dei prossimi decenni.

, altamente sostenibili e adeguate a una didattica innovativa per gli studenti dei prossimi decenni. Oltre 430.000 mq di nuove palestre per valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva, nonché aumentare l’offerta formativa oltre l’orario curricolare.

per valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva, nonché aumentare l’offerta formativa oltre l’orario curricolare. 400 milioni per la costruzione e riqualificazione degli spazi dedicati alle mense, potente strumento per favorire l’attivazione del tempo pieno e la limitazione della dispersione scolastica in vista della prossima definizione e pubblicazione si avvierà un confronto con i territori e i soggetti interessati.

Con una scadenza meno ravvicinata, ma comunque in stadio avanzato di elaborazione, vi sono i bandi per i progetti per l’innovazione digitale (avviso entro marzo 2022), il piano di estensione del tempo pieno e il piano per la riduzione dei divari territoriali nella dispersione scolastica.

