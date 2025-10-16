Sostanza tossica in un’aula, liceo evacuato: malori tra gli studenti, un docente al Pronto Soccorso

Una strana sostanza si è diffusa oggi, 16 ottobre, in una classe di un liceo di Pescara. Gli studenti che l’hanno inalata si sono sentiti presto male: da qui la segnalazione e la chiamata al Pronto Soccorso. Una volta scattato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con tre ambulanze oltre ai vigili del fuoco e alla polizia. Lo riporta Ansa.

La scuola è stata evacuata e centinaia di studenti sono stati fatti uscire per ricevere l’assistenza dei sanitari. Si lavora per ricostruire le cause dell’accaduto. Qualche ragazzo è stato portato in pronto soccorso. Tutto è avvenuto poco dopo l’orario di ingresso. Non si esclude che a provocare il tutto siano stati gli stessi studenti.

All’interno del liceo è scattato il protocollo per le maxi emergenze. Quattro persone sono in pronto soccorso a Pescara (una docente e tre alunni), mentre un’altra è all’ospedale di Chieti, come riporta La Repubblica. Altre persone vengono trattate sul posto. Tra gli intossicati ci sarebbero anche alcuni vigili del fuoco. Si tratterebbe, si apprende da fonti sanitarie, di intossicazioni da ammoniaca, che presumibilmente si è sprigionata da un laboratorio per cause in corso di accertamento.

Molti precedenti

Lo scorso anno scolastico, in una scuola di Ravenna ci sono stati dei malori in una classe dovuti al gesto di una ragazza. Come riporta Il Corriere della Sera, una studentessa ha preso lo spray al peperoncino di una compagna, che teneva nello zaino per difendersi da eventuali malintenzionati, e lo ha usato.

Poi in una secondaria di primo grado di Mantova uno studente avrebbe spruzzato una sostanza urticante e causato malori. Quattro compagni e una docente sono finiti in ospedale.