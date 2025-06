Sostegno triennalisti e abilitati all’estero, ecco l’elenco delle Università che attiveranno i percorsi e la ripartizione dei posti – DECRETI

Il Ministero ha pubblicato due decreti che riguardano l’avvio dei percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (docentri triennalisti) e dell’art. 7 del medesimo DL (abilitati all’estero).

Questi percorsi, ricordiamo, si aggiungono a quelli autorizzati all’Indire.

Percorsi sostegno Universitari per triennalisti

I corsi dovranno svolgersi in non meno di quattro mesi e saranno attivati per un numero di corsisti compreso tra 50 e 150 unità, distinti per grado di istruzione. Qualora non fosse possibile costituire un gruppo minimo di cinquanta corsisti appartenenti allo stesso grado di istruzione, potrà essere avviato un corso unitario suddiviso nei quattro gradi.

Il numero complessivo di posti autorizzati per questo primo ciclo è di 20.522. Il decreto fa esplicito riferimento a un prossimo ciclo che sarà oggetto di successivo provvedimento.

Queste le Università in cui verranno attivati i percorsi con i posti autorizzati:

SCARICA IL DECRETO

Percorsi sostegno Universitari per gli abilitati all’estero

All’atto di presentazione della domanda di iscrizione ai percorsi, le Università acquisiscono dai soggetti richiedenti gli estremi della rinuncia, che costituisce condizione per l’iscrizione ai corsi.

I corsi dovranno svolgersi in non meno di quattro mesi.

I contenuti dei percorsi di formazione, per quanto attiene agli insegnamenti obbligatori, ai laboratori e alla eventuale attività di tirocinio, sono definiti nell’Allegato A del decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025.

Con particolare riferimento alle attività di tirocinio gli Atenei dovranno impegnarsi ad acquisire, da coloro che richiedono l’iscrizione ai percorsi di specializzazione finalizzati al conseguimento di 36 crediti formativi, una dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente l’effettivo possesso di un anno di esperienza professionale sullo specifico grado di interesse.

Queste le Università in cui verranno attivati i percorsi con i posti autorizzati:

SCARICA IL DECRETO