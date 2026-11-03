Sostenibilità: il 78% dei ragazzi sa cos’è il riciclo, quasi 9 giovani su 10 si fidano dei beni rigenerati

Le nuove generazioni stanno guidando una vera e propria rivoluzione culturale a favore dell’economia circolare, dimostrando un’elevata fiducia nei confronti dei prodotti riciclati e rigenerati. Secondo un’indagine condotta da Skuola.net in collaborazione con il CONOU, Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, su un campione di 1.500 ragazzi tra i 14 e i 24 anni, quasi 9 giovani su 10 si fidano dei beni rigenerati e circa l’80% comprende che rigenerare significa trasformare un rifiuto in nuova materia prima. Tuttavia, a fronte di questo forte slancio ideale e della spiccata sensibilità ambientale, si riscontra ancora una carenza informativa sulle corrette pratiche di gestione dei rifiuti e sulle filiere di recupero.

Sebbene il 78% dei giovani sappia cosa significa riciclare, solo il 31% si dichiara “molto informato” sulla raccolta differenziata, evidenziando la necessità di rafforzare l’educazione sul tema. Un esempio emblematico è quello dell’olio lubrificante usato: dopo mirate campagne di comunicazione, la quota di ragazzi che lo considera il rifiuto più pericoloso se non gestito correttamente è salita dal 18% al 35%, superando plastica e batterie. Nonostante l’Italia rappresenti un’eccellenza europea capace di rigenerare oltre il 98% dell’olio esausto raccolto (contro una media UE del 61%), il 65% degli intervistati si dichiara sorpreso nello scoprire questo traguardo. A tal proposito, “I risultati dell’indagine – sottolinea Riccardo Piunti, Presidente del CONOU – ci restituiscono un quadro incoraggiante, con ragazzi sempre più aperti all’economia circolare e fiduciosi nei prodotti riciclati e rigenerati. Allo stesso tempo, però, emerge quanto sia importante far conoscere meglio ciò che accade dopo la raccolta di un rifiuto e il valore che può generare se gestito correttamente”.

Per colmare questo divario informativo, la formazione gioca un ruolo decisivo, considerato che ciò che i giovani apprendono deriva principalmente dall’esperienza sul campo (45%) e dai media (34%). In questo contesto, “L’Italia – prosegue Piunti – ha sviluppato un sistema d’eccellenza che consente di rigenerare oltre il 98% dell’olio lubrificante usato raccolto, trasformandolo in una nuova risorsa. È fondamentale che le nuove generazioni conoscano questa realtà e comprendano che l’economia circolare non è un concetto astratto, ma un modello concreto che permette di preservare le risorse e ridurre gli sprechi”. La sensibilizzazione dei più giovani si conferma quindi fondamentale per trasformare l’attenzione all’ambiente in scelte quotidiane consapevoli, giacché “Raccontare questi risultati ai giovani – conclude il Presidente del CONOU – significa aiutarli a diventare cittadini più consapevoli, capaci di riconoscere il valore di una corretta gestione dei rifiuti e il contributo che ciascuno può dare attraverso le proprie scelte quotidiane”.