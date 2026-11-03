In Veneto quasi 9mila studenti in meno nel 2025/26. Il 62,7% degli studenti con disabilità segue percorsi ordinari per il diploma

In Veneto sono 8.841 gli studenti in meno nell’anno scolastico 2025/26. I dati dell’USR mostrano che la provincia di Padova ne ha persi 2mila, Venezia 1870, Verona quasi 1500, Vicenza 1466, Treviso 1395. Le classi in meno sono 319. Colpa della denatalità che sta colpendo pesantemente il nostro Paese. A riportarlo il Tgr Veneto.

Ma c’è anche l’aspetto dei tagli agli organici prospettati dalla nuova Legge di Bilancio. Secondo la Flc Cgil la stima è di 500 docenti e 300 Ata in meno nel biennio con l’anno in corso, per Cisl Scuola un docente in meno in ogni scuola.

Il 62,7% degli studenti con disabilità segue percorsi ordinari

Il 62,7% degli studenti con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado del Veneto monitorate, ha seguito percorsi ordinari e personalizzati finalizzati al conseguimento del diploma, contro un terzo che segue un percorso differenziato e consegue l’attestato di credito formativo. È quanto emerge dal monitoraggio PEI, condotto dall’Ufficio Scolastico Regionale che ha coinvolto 210 istituti, statali e paritari (licei, istituti tecnici e professionali) e riportato dall’Ansa.

Viene evidenziato positivamente il dato della presenza in toto (100% delle scuole statali) del docente referente/coordinatore per l’inclusione. Del 3,8% degli studenti con disabilità, il 50,2% frequenta istituti professionali, il 25,7% tecnici e il 24,1% licei.