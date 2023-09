Spalletti al lavoro con la Nazionale. Quando ammonì dei ragazzini che avevano marinato la scuola per vedere gli allenamenti

Luciano Spalletti, neo allenatore della Nazionale, da oggi inizierà il suo primo giorno con i ragazzi convocati. C’è da lavorare per le gare imminenti di qualificazione agli europei. E proprio in queste ore, che sanno un po’ di primo giorno di scuola, c’è chi ricorda su Twitter un aneddoto curioso dello scorso gennaio: alcuni studenti avevano marinato la scuola per andare a vedere gli allenamenti del Napoli (poi diventato Campione d’Italia, ndr). Ad andare a trovarli fuori la struttura è stato proprio Spalletti che li ha rimproverati sottolineando l’importanza della scuola.

“E la scuola?” – esordisce il CT – Quando si recupera questa mattinata? Come non vi interessa? Poi quando io ti devo allenare e non capisci quello che dico come si fa? Io quelli che non capiscono non li voglio”.